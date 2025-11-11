Rikishi defiende la alianza entre Logan Paul y The Vision

Durante la conclusión del Monday Night RAW de la semana pasada, vimos a Logan Paul aliarse oficialmente con Bron Breaker, Bronson Reed y Paul Heyman, lo que podría ser algo conveniente para las partes de cara al próximo combate WarGames en Survivor Series 2025, que tendrá lugar en menos de tres semanas desde San Diego, California.

► Rikishi elogia a Logan Paul

Si bien la alianza entre Logan Paul yThe Vision puede parecer un tanto extraña e impredecible, para Rikishi resulta ser todo lo contrario. Durante la reciente edición del podcast «Off the Top», el miembro del Salón de la Fama WWE elogió el trabajo reciente de Paul y especular sobre su futuro con The Vision, destacando cómo la WWE le dio la oportunidad de desarrollar un codiciado programa con el grupo de Paul Heyman y reiteró la habilidad natural de la celebridad para ganarse el odio de los fanáticos de la WWE, restándole importancia a las críticas que Paul ha estado recibiendo, calificando de envidiosos a sus detractores.

«Sé que le da mucha intensidad a la lucha. Es bueno con el micrófono, sin duda un buen luchador… así que esta es su oportunidad».

«La mayoría de las veces, hay celos. Es cierto. En lugar de apoyarnos mutuamente, el que triunfa… el que triunfa… eso significa más dinero para nosotros, ¿sabes? Pero supongo que es así».

Rikishi le envió sus mejores deseos a Logan Paul y expresó su entusiasmo por ver su progreso durante su etapa con The Vision, aunque probablemente sea una alianza de corta duración (hasta WarGames, siempre que se confirme su participación allí); no obstante, el miembro del Salón de la Fama WWE sugirió que podría tener una rivalidad con Seth Rollins en el futuro, en función de cuándo este pueda volver a luchar, dado que se encuentra fuera de acción por una lesión en el hombro.

«Pero, ¿cuándo llegará el momento? ¿Seth y Logan? Sí. Eso será algo para pensar. Será algo digno de ver», concluyó Rikishi.