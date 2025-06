Rikishi critió la salida de Carlito de WWE

Hace un par de semanas, Carlito anunció su salida de la WWE, aunque aprovechó para bromear un poco sobre esta situción, señalando que su contrato no sería renovado. Esto, cuando formaba parte de The Judgment Day y no fuera removido de la historia televisiva en curso de manera apropiada. De hecho, en la actualidad ya es un agente libre y puede luchar donde quiera.

► Para Rikishi, Carlito merecía mejor suerte en WWE

El miembro del Salón de la Fama WWE, Rikishi, se refirió a la salida de Carlito en la reciente edición de su podcast «Off The Top», y también habló sobre su familia. Agregó que sintió que que la WWE falló con Carlito, quien pudo tener una mejor etapa en WWE.

«Los Colon, esa es otra dinastía, ¿sabes a qué me refiero? Siempre lo ha sido también con la dinastía samoana, así que él viene de esa segunda generación. Me encanta Carlito, es un buen tipo. He sido parte de la familia por un minuto. Prácticamente lo vi crecer en la industria».

«Habría dejado que Carlito se fuera como Carlito. Es decir, cuando se fue, era un desastre, y luego lo traen de vuelta y es como parte de esta facción, pero simplemente descartan al que antes era cabeza de cartel y lo relegan al final de la lista. Puede hacer una buena promo, es un buen luchador; la cuestión es que es un luchador seguro«.

Tras regresar a la WWE en 2023 en Backlash: Puerto Rico, Carlito dejó la empresa tras el vencimiento de su contrato, poniendo fin a una etapa en la que tuvo poca relevancia, aunque sí aparecía con regularidad, primero como miembro de LWO, y luego uniéndose a The Judgment Day, donde pasaría la mayor parte del tiempo en segmentos tras bastidores y en ringside ayudando a sus compañeros durante los combates.