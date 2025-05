Rikishi: «¡WWE debe despedir al equipo creativo!»

En la edición de 2025 del evento premium de la WWE Money in the Bank, Jey Uso hará equipo con Cody Rhodes para enfrentar a John Cena y Logan Paul. A los fanáticos les llama la atención que ni el Campeonato Mundial de Peso Completo ni el Campeonato Indiscutible van a estar en juego. Al menos en combates anunciados, ya que los ganadores de los respectivos maletines podrían cobrarlos durante el propio show.

► Jey Uso en Money in the Bank

No obstante, esa lucha no convence a Rikishi, padre del «Main Event» y miembro del Salón de la Fama, según expone en Off The Top Rope:

“Bro, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero decir, Jey es un campeón mundial de peso completo por sí mismo. Está bien. Oh, realmente tienen que despedir al equipo creativo de allá ya. Solo contrátenme para poder organizar los combates de mi hijo ahí afuera, ¿sabes a lo que me refiero?” “Ok, me tenías, pero cuando trajeron a Paul. Como dije en un podcast anterior, me gusta Logan. Pensé, hermano, él tiene habilidades. Es muy entretenido. Sabe cómo generar reacción del público. Pero caramba, no le habría ganado la primera vez que se enfrentaron. Podría haber esperado hasta una lucha en jaula o algún tipo de combate especial o algo así. Paul tiene fuego, ¿verdad? Tiene fuego y probablemente este será su mayor momento en WWE. Los dos son jóvenes, Jey es joven, Paul es joven. Ahora le ganas a Paul, ¿y a dónde vas? ¿A una lucha en pareja? Ok, está bien. “Solo van a dejar que Gunther siga ahí. Solo va a estar ahí, Gunther. Si yo fuera Gunther, querría a Jey ahora mismo, maldita sea. Quiero a Jey ahora. Podría haber sido Jey contra Logan o bueno, tiene que ser algún tipo de combate especial para él y Gunther. Tiene que ser una de esas jaulas dobles o algo así. Algún combate especial de fantasía para darle algo de emoción. Pueden pasar dos cosas: o se lo dan a Jey otra vez con el combate especial, lo que lo impulsa al siguiente nivel, o es malo para Gunther, y piensas, ok, ¿a dónde vas desde ahí? Pero Jey tardó tres veces en vencer a Gunther, así que creo que es justo que Gunther tenga tres oportunidades y tal vez lo derrote tres veces. O no, depende. Pero aún así, hermano, todo vuelve a quien esté escribiendo la historia. Pero ¿qué sé yo?”.