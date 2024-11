CM Punk se unirá a The OG Bloodline contra The New Bloodline en WWE Survivor Series: WarGames. Paul Heyman lo armó. ¿Qué le parece la alianza a Rikishi? Además de hablar de la posibilidad de que Naomi se una a la facción familiar, de que Bronson Reed se haya unido al grupo de heels samoanos, o incluso proponerse como sustituto del propio «Wiseman», el miembro del Salón de la Fama expresa su opinión en ese sentido también en Off The Top.

► CM Punk con The Bloodline

«No lo sé. ¿De verdad? ¿CM Punk? No me lo veía venir ni de lejos, realmente no. No sé. Con Paul fuera y esa llamada telefónica de Roman a Paul, que no contestó, probablemente habría pensado que sería alguien como Brock Lesnar. No lo sé. Con CM Punk, él es un gran activo para la empresa en términos de atraer a la gente a las arenas y los pay-per-views. Siempre he visto a CM Punk como alguien más independiente. Estoy hablando desde una perspectiva de promotor. Poner a mis mejores jugadores ahí fuera para vender esto, y en números, soy un hombre de números. Entonces pensé: wow, simplemente encaja. Pero, ¿dónde estaba Paul en todo esto? Luego aparece Brock Lesnar. Así que esto me tomó por sorpresa con CM Punk.

«No lo sé. Tal vez ahora es difícil de decir porque sentí que cuando Sami pateó a Roman en la cara, posiblemente algo podría haber salido de eso. Pero ahora tenemos a CM Punk. CM Punk obviamente es un nombre más grande en comparación con Sami, siento yo. Sami es un buen trabajador, no lo estoy menospreciando, pero en cuanto al estatus de evento principal, si quieres vender algo, tal vez esto podría resultar interesante con CM Punk enfrentándose a Roman, o quién sabe, tal vez CM Punk esté comenzando su propia facción«.

