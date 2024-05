Rikishi lanza una canción contra Hulk Hogan

Contra Hulk Hogan y en honor a The Iron Sheik. Rikishi lanza la canción ‘The Sultan’. Está inspirada en ‘Lean Back’, de Fat Joe, la cual el samoano y Sheik solían escuchar cuando viajaban juntos. El tema hace referencia a la necesidad de control creativo de «The Hulkster» o a cómo utilizaba la política detrás del escenario para conseguir lo que quería. Eso en términos de realidad/ficción. En cuanto a esta segunda, también habla de «vitaminas», «oraciones» y «camisetas rotas». Puede escucharse en la publicación en X del exluchador.

«La música de Hip Hop siempre ha sido parte de mi vida. Cuando comencé mi trayectoria en la lucha libre, siempre tenía una cinta sonando en el auto mientras viajaba de ciudad en ciudad. Ahora que inicio esta nueva aventura en la música, quería rendir homenaje a los artistas de hip hop y reggae que me han motivado a lo largo de los años.

Durante mi etapa como ‘El Sultán’, fui gestionado por la leyenda del Salón de la Fama, The Iron Sheik. Durante ese tiempo, nos unimos aprendiendo sobre nuestras respectivas culturas y estilos de vida. Unos años más tarde, le hice escuchar una canción llamada ‘Lean Back’ de Fat Joe y The Terror Squad. Sheik quedó asombrado por el sonido del Medio Oriente, y fue una de mis canciones favoritas para disfrutar en la carretera. En su honor, Big Uce regresa como El Sultán y va tras uno de sus enemigos jurados. Descansa en paz, Sheiky Baby.

Agradezco a Frankie Braggadocio @frankiebraggadocio, @1m .valentine , y @hieranarchymediagroup Hieranarchy Media Group por ayudarme a dar forma a esta producción.

Haz clic en el enlace en la biografía».

— RIKISHI FATU (@TheREALRIKISHI) May 3, 2024