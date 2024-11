Rikishi: «Bronson Reed es bueno para The Bloodline»

La situación de «Big» Bronson Reed no hace más que mejorar en la WWE. Caer derrotado nunca es una buena noticia pero el solo hecho de enfrentar a Seth Rollins en un evento premium fue enorme para el grandulón. Y de ahí ha pasado a unirse a The New Bloodline en la guerra contra The OG Bloodline que verá a ambas facciones verse las caras en Survivor Series: WarGames. Como CM Punk en el bando contrario, puede que sea únicamente para estas semanas, pero veremos qué sigue para el luchador de Oceanía.

► Bronson Reed en The New Bloodline

Y mientras nos hacemos eco de la opinión de Rikishi sobre su adición al grupo comandado por su hijo pequeño, Solo Sikoa:

«Creo que es una buena adición. Creo que el Uce viene de Nueva Zelanda o Australia, o de algún lugar por ahí. Conoce bien a Jacob del circuito independiente. Así que creo que ya hay una relación ahí. Creo que será una buena incorporación para Bronson en el nuevo grupo, pero ya veremos. Es un hombre fuerte, ágil para su tamaño, muy atlético. Bronson parece que puede defenderse bien», comenta el miembro del Salón de la Fama en Off The Top.

También será interesante -si finalmente no sigue en la facción después de 30 de noviembre- ver qué sigue para Bronson después, de qué manera sigue subiendo escalones en WWE. Últimamente, también ha estado hablando de participar en Royal Rumble 2025 así como de qué sueño tiene para WrestleMania.

Veamos cómo luce de momento el cartel de Survivor Series: WarGames:

