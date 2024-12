Rikishi analiza el reciente cambio en The New Day

En el reciente Monday Night RAW, Kofi Kingston y Xavier Woods traicionaron a Big E, acusándolo de haberlos abandonado durante los últimos meses. Sin embargo, lo más doloroso fue el hecho de que estos eventos sucedieron cuando el ex Campeón WWE volvía a la programación semanal de WWE por primera vez en dos años, con motivo de la celebración de los diez años de The New Day. Ahora, tras los recientes eventos, Kofi Kingston no ha dado detalles en torno al futuro del equipo, pero anticipó que debemos estar atentos a la programación semanal.

► Rikishi confía en volver a ver juntos a The New Day

El miembro del Salón de la Fama WWE, Rikishi, reaccionó al segmento donde Kofi Kingston y Xavier Woods traicionaron a su compañero, y predijo durante un episodio de su podcast «Rikishi Fatu Off The Top» que The New Day volverá a reunirse, señalando que el grupo se ha ganado sus elogios y destacó la labor del trío, afirmando que siempre fueron respetuosos detrás del escenario.

«No hay forma de que este equipo no pueda volver. Entonces, poder ver su cierre de anoche, puedes ver allí mismo, que son simplemente profesionales. Quiero decir, casi me hiciste llorar al ver a E».

El miembro del Salón de la Fama también recordó cómo le encantaba ver a The New Day trabajar junto con The Usos, y que los dos equipos trabajaron bastante duro en todos los pre-shows, hasta que finalmente lograron consolidar su rivalidad en televisión donde siempre tenían buenos combates.

«Llegó un punto en el que estos chicos tenían química juntos, New Day y The Usos, que su química era como poesía en movimiento».