Rikishi analiza el desempeño de Jacob Fatu en WWE

Jacob Fatu ha tenido un impacto inmediato en la WWE desde que debutara en SmackDown, atacando a personajes como Cody Rhodes, Randy Orton y Kevin Owens, a tal punto de convertirse en el nuevo ejecutor de The Bloodline, ahora liderado por Solo Sikoa.

► Rikishi ve a Jacob Fatu en los planos estelares

El miembro del Salón de la Fama WWE, Rikishi, quien es tío de Jacob Fatu, analizó el desempeño de este hasta el momento en la WWE en la reciente edición de su podcast Off the Top, Rikishi aplaudió al ex Campeón MLW por verse cómodo en la televisión nacional, al tiempo que afirmó que su sobrino seguirá siendo más popular entre los fanáticos de la WWE a medida que pase el tiempo.

«Toco madera, no ha perdido el balón en ningún movimiento, pero Jacob es lo suficientemente suave como para que, en caso de que cometa un error en un movimiento en la televisión en vivo o en una grabación, es un hombre con muchas actitudes, por lo que definitivamente puede salirse con la suya con eso… Se veía muy, muy cómodo, y me alegro ahora que está pasando por estos espectáculos que no televisan y vemos mucho de eso cuando los luchadores salen, es su manera de perfeccionarse en el oficio y encontrar el punto, y él encontrará el universo WWE y el universo definitivamente encontrará a Jacob».

A pesar de estar orgulloso del desempeño de Jacob Fatu en la WWE hasta el momento, Rikishi también sugirió que el nuevo miembro de The Bloodline ya debería estar compartiendo el ring con las principales estrellas de la compañía, infiriendo que deberían explotar todo el potencial estelar con el que venía precediendo.