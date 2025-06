Rikishi a WWE: «¿Qué tienen contra mi hijo Jey Uso?»

El reinado de Jey Uso como Campeón Mundial de Peso Completo terminó con 51 días cuando Gunther lo destronó y recuperó el título en WWE RAW el 9 de junio. Según parece, la decisión fue tomada por la empresa para que «The Ring General» exponga el cinturón ante el legendario Goldberg en Saturday Night’s Main Event el 12 de julio.

► Rikishi critica a WWE

Una derrota, una decisión, de la que su padre, Rikishi, habla así en Off the Top:

«¿Estamos hablando de un chico que lleva más de 16 años esforzándose? Hablamos de un chico que, junto con su hermano, vendieron mercancía como locos como equipo, y ahora que se lanza como luchador individual. Si alguien me puede decir que hay alguien vendiendo más mercancía que ‘YEET’, quiero que me lo digan. Está generando ingresos para la empresa. ¿Cuál era ese dicho? ‘¿Qué es lo mejor para el negocio?’ Entonces tienes a un chico que puso su corazón y alma, igual que todos los que están en la plantilla, para llegar al evento principal. Finalmente, cuando llega, ¿sabes lo que siento? Esto es lo que siento: siento que quienes están escribiendo su historia, no le hicieron justicia. No le dieron a este campeón los rivales correctos para poder construirlo como un campeón fuerte. Para mí, no fue una oportunidad justa.

«Entonces, ¿le dan 51 días? Yo digo: despidan a los que están escribiendo para este chico, si no pueden crear algo simple para promover y empujar a su campeón, que ustedes, no yo, ustedes decidieron poner en esa posición, y de repente, se quedaron sin ideas. ¿No pueden escribir? ¿No se les ocurre un ángulo para Jey? Bueno, si no pueden hacer su trabajo, yo digo: buena suerte en tus futuros proyectos. Quítense del camino. Pongan a alguien en ese puesto, porque cuanto más tiempo tenga ese chico el campeonato, más se disparan las ventas de mercancía.

«Y ahora le pasaron el título a Gunther, por la razón que sea. Oye, no tengo ningún problema con Gunther. No tengo problemas con nadie del roster. No tengo ningún problema con eso. Si lo tuviera, te lo diría en la cara, porque así soy yo. Pero déjame volver atrás. Buena suerte si esa fue su decisión, si quieren ir por ese camino. Pero déjame volver a mis pensamientos sobre la carrera de mi hijo como Campeón Mundial. No pensé que fuera justa. No me pareció justo. ¿51 días y ya? Quiero decir, ¿el título Intercontinental? También fue un reinado corto. ¿Qué tienen contra mi hijo? ¿Le habrían hecho eso a Randy Orton? ¿Se lo habrían hecho a John Cena?«.