Rikishi a Miro: «WWE es tu hogar, es momento de regresar»

Miro ha salido de AEW pero se desconoce si va a regresar a la WWE. Ahora, si dependiera del miembro del Salón de la Fama Rikishi, sin duda lo haría. El veterano samoano dedica una parte del episodio más reciente de su pódcast, Off The Top, a hablar del «Bulgarian Brute».

► Consejo de mentor

«Vuelve a casa. Ya experimentaste el ambiente en AEW, conseguiste tu dinero, ¿verdad? Y estoy seguro de que probablemente fue el dinero más fácil que hayas ganado en tu vida.

El calendario en AEW no es como el de WWE. Pero a veces, Joey, no se trata del dinero, sino del ambiente en el que quieres trabajar. De estar en un lugar donde sientas ganas de ir a trabajar.

He hablado con algunos muchachos en firmas de autógrafos y cosas así, porque todavía tengo a mi sobrino Journey en esto, así que sigo involucrado. No es que me importe lo que pasa en AEW ni nada de eso, pero trato de ver si es un buen lugar para alguien, porque eso es lo que hago, ¿me entiendes?.

«Así que tengo que buscar información en fuentes confiables: ¿Es un buen lugar? ¿Pueden usar a este chico aquí? Si pongo mi nombre en algo, es porque sé que es bueno en todos los aspectos, de arriba abajo, desde cero. Al final del día, Miro debe saber qué quiere hacer. Es un tipo inteligente, entiende el negocio, entiende la política en la industria. No es alguien a quien puedas engañar o manipular políticamente porque es demasiado listo. Fue bien entrenado y ve las cosas venir desde lejos. Pero al final del día, lo mejor para Miro es que vuelva a casa, a WWE.

Es un gran, gran talento, un activo valioso para la empresa, ya sea como heel o babyface. El Universo WWE lo aceptó, en su momento como Rusev, porque tiene una ética de trabajo increíble. Todo lo que hace se siente real: su agresividad, su ritmo, sus golpes, sus patadas. Así que, Miro, si estás escuchando, sabes que nunca te he guiado mal. Soy tu entrenador, tu mentor en Knox Pro. Es hora de volver a casa, hijo. Es hora de volver a casa.

Y hazme un favor: sé que has estado en Bulgaria, así que mándale un saludo a tus maravillosos padres de mi parte. Los extraño mucho, y sigo esperando que me lleves a Bulgaria algún día. Estoy listo para probar comida búlgara, hermano. Pero sí… es hora de que Miro vuelva a WWE.»