Rigondeaux es otra vez campeón, a pesar de los altibajos de su carrera y sus problemas con la afición.

Su «estilo cubano», mismo que defiende a capa y espada de hizo evidente y con lo necesario fue capaz de mantener a Liborio Solís a raya para derrotarlo.

Incluso lo mandó en una ocasión a la lona, si bien no lo finiquitó, tuvo la astucia de no dejarse tocar, pero de golpear tampoco.

Bueno, de golpear apenas un poco más que su rival, eso sí, de manera más precisa a fin de acumular puntos necesarios para ser campeón nuevamente.

La mano izquierda de Rigondeaux, siempre poderosa y certera, fue la que le dio todos los problemas a Solís.

Un upper y dos volados con esa mano proyectaron a Liborio contra las cuerdas y estuvo a poco de caer fuera del ring. No tocó la lona con las rodillas o las manos, pero fue tan aparatoso el movimiento, que se contó como caída.

Llegó incluso un momento en que Guillermo ya no levantaba la guardia siquiera, sólo estaba a las vivas de que Liborio no le fuera a caer con algún golpe insospechado, pero el cubano siempre fue más rápido. O Liborio impreciso, porque en una ocasión sí lo alcanzó, pero no estivo cerca de impactar al cubano.

Guillermo Rigondeaux es otra vez campeón, el mismo Rigo que no arriesga, no da espectáculo, el que no le gusta a la gente y que no gusta de la gente. Gente a la que dice no deberle el ser monarca nuevamente, a pesar de que gracias a que esa gente paga él todavía puede darse el lujo de vivir del boxeo.

El Rigo de siempre consiguiendo títulos con lo justo, pero que no terminará de gustar.