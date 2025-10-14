Ridge Holland anunció su salida de WWE

Cuando pensábamos que las bajas en el extenso plantel de talentos que posee WWE habían concluido por ahora, tras varios despidos y marchas motu propio el pasado fin de semana, Ridge Holland ha hecho este anuncio vía redes sociales.
October 13, 2025
«He sido informado de que WWE no renovará mi contrato cuando acabe el 14 de noviembre. WWE seguirá cubriendo la rehabilitación de mi lesión, pero mi salario garantizado terminará, bastante frustrante cuanto menos no poder trabajar otros 6 meses por la mencionada lesión, con una familia de 5 personas que mantener.
«Mi carrera en WWE ha estado marcada por la mala suerte pero aún así estoy agradecido por la oportunidad y por la experiencia. La luz que siempre me ha mantenido ahí es el ENORME apoyo de un puñado de seres humanos especiales. Gracias.
«No estoy seguro de lo que me espera en cuanto a la lucha libre, pero seguiré trabajando para recuperarme y cuando llegue el momento pondré en marcha mi propio negocio de ‘coaching’ digital… así que estad atentos.
«Salud»
► De NXT UK a EVOLVE
En siete años de trayectoria con WWE, tras dejar la práctica profesional del rugby y adentrarse en la escena británica hasta ser firmado por el gigante estadounidense, Holland, bien por culpa de las lesiones o bien por su falta de conexión con el público, nunca encontró su sitio, pese a experimentar cierta popularidad junto a Sheamus y Pete Dunne como parte de The Brawling Brutes. Indicativo de ello es que pasara por prácticamente por todas las marcas secundarias de WWE: inicialmente por NXT (como Luke Menzies, su nombre real), por NXT UK y estos últimos meses por EVOLVE.
Irónicamente, su último combate televisado se produjo fuera de las pantallas de WWE, en TNA Victory Road el pasado mes, donde se midió a Mike Santana. 24 horas después, durante un duelo contra Moose en las grabaciones de iMPACT!, Holland se fracturó el pie izquierdo, percance que lo mantiene desde entonces inactivo.