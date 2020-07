Cuatro meses después de su última aparición en la empresa, por primera vez desde que inició la Era Covid, Riddick Moss vuelve a WWE. Este luchador no tuvo un gran paso por NXT pero entró repentinamente a Monday Night Raw para recibir un impulso. Ganó el Campeonato 24/7 y consiguió algunas victorias relativamente notables. Incluso se pensó que esto iba a ir a más pero entonces desapareció de un día para otro de la programación después de perder el título mencionado.

► Riddick Moss vuelve a WWE

Y no sólo desapareció él sino por ende el empuje que estaba recibiendo. Un empuje que parece que no se va a mantener en su regreso a la acción, teniendo en cuenta qué combate lo trae de vuelta a los encordados del imperio McMahon. La buena noticia, mirando el vaso medio lleno, es que parece que sí va a continuar trabajando en la marca roja. En el nuevo episodio de WWE Main Event los fanáticos podrán ver a Moss verse las caras contra Humberto Carrillo en un mano a mano.

No vamos a adelantar quién es el vencedor del combate pero ni el ganador ni su oponente pueden alegrarse demasiado de esta en el show más irrelevante de la empresa. Aunque cabe mencionarse que el luchador mexicano está trabajando de manera habitual en el show de los lunes, por lo que no es tan mala noticia para él. Ahora queda ver si ocurre lo mismo con Moss. Otra buena noticia claro es que está de vuelta en la acción. Podría intentar recuperar el Campeonato 24/7 que está en manos de R-Truth. La verdad es que este título no está teniendo mucha relevancia últimamente.