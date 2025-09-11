Ricochet y Gates of Agony calientan la guerra contra The Hurt Syndicate rumbo a All Out

La rivalidad entre Ricochet y The Hurt Syndicate alcanzó un nuevo nivel tras lo ocurrido en el último episodio de Dynamite. Desde hace semanas, el luchador aéreo buscaba venganza contra el grupo encabezado por MVP, luego de que lo menospreciaran y, como represalia, él y sus aliados provocaran que perdieran el Campeonato de Parejas. Ese fue el inicio de una auténtica guerra de facciones que tendrá su punto más alto en All Out.

En primera instancia, se pactó un duelo individual entre Ricochet y Shelton Benjamin, con la condición de que ninguno de sus compañeros interviniera. El combate fue intenso y bastante parejo, con ambos mostrando lo mejor de su repertorio. Sin embargo, cuando parecía que todo se resolvería de manera limpia, Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) rompieron el acuerdo al aparecer en la arena.

Los gigantes distrajeron y atacaron a Shelton, lo que abrió la puerta para que Ricochet aprovechara y consiguiera la victoria. La acción no terminó con el conteo de tres, pues de inmediato Lashley y MVP se lanzaron al ring, provocando que ambas facciones terminaran enfrascadas en una fuerte riña que obligó a los oficiales a intervenir.

► Se prepara la lucha para All Out

Con el ambiente al rojo vivo, la batalla quedó caliente para All Out: The Hurt Syndicate (Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP) contra Ricochet y Gates of Agony. Será la oportunidad perfecta para que ambos bandos busquen imponer respeto y demostrar quién es el verdadero equipo dominante.