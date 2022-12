Ricochet y Braun Strowman derrotaron a IMPERIUM

IMPERIUM había insultado a Ricochet y Braun Strowman, a quienes habían dicho que eran dos sujetos, que debían estar un circo, algo que por supuesto no agradó a ninguno de los dos gladiadores.

Por tal motivo pidieron una lucha sin descalificación, donde se podrían utilizar elementos navideños, la cual fue concedida, buscando terminar con sus rivales.

Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci intentaron sorprender a sus rivales, pero fue complicado eliminar al poderoso Strowman, quienes tuvieron que usar toda su fuerza y ataques potentes para mantenerlo en el suelo; mientras Ricochet usó sus movimientos ágiles para mantener a raya a sus rivales.

Un momento muy extraño sucedió cuando de una caja de regalo aparecieron Xavier Woods y Kofi Kingston disfrazados de soldados de plomo y le patearon las entrepiernas a los integrantes de IMPERIUM.

Fue así que Strowman consiguió reaccionar tras este extraño momento y ayudó a Ricochet recuperarse con un beso de Samantha Irvin (su novia en la vida real).

Ricochet and his GF Samantha Kisses and just like that he’s fired up LOL. #Smackdown pic.twitter.com/uAnYx78PdU

— 🔥 ❌  GOAT GOD  🔥 ❌ #RoxySZN #HayterSZN (-_•) (@GOATGOD_1000) December 24, 2022