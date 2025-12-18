Ricochet y Bandido disputarán el Dynamite Diamond Ring

La guerra por el Dynamite Diamond Ring vivió una intensa eliminatoria, donde varios nombres importantes buscaron llegar a la final por este prestigioso trofeo.

La lucha estalló antes de iniciar oficialmente, cuando The Demand atacaron a Brody King en la rampa. Ya en el ring, el combate se volvió rápidamente caótico con choques múltiples: Shelton Benjamin y Luchasaurus se fueron a los golpes, mientras Mark Davis y Josh Alexander intentaban imponer orden antes de ser neutralizados por The Acclaimed, hasta que Ricochet intervino.

Las eliminaciones comenzaron a caer con rapidez: Max Caster, Ace Austin y Anthony Bowens fueron despachados en secuencia, seguidos poco después por Luchasaurus, Mark Davis y Shelton Benjamin, reduciendo el campo a los competidores más resistentes.

Momentos clave

La recta final tuvo a The Demand uniéndose contra Brody King, quien reaccionó con fuerza bruta antes de ser eliminado tras un ataque combinado. Josh Alexander también quedó fuera, dejando el ring a Bandido, Ricochet y Bishop Kaun. Kaun estuvo cerca de eliminar a Bandido, pero el mexicano revirtió con una Poisonrana que lo sacó del combate.

¿Qué pasará ahora?

Con ambos sobrevivientes confirmados, Ricochet y Bandido se enfrentarán la próxima semana por el prestigioso Dynamite Diamond Ring, en un duelo que promete robarse el show.

LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

