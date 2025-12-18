Ricochet y Bandido disputarán el Dynamite Diamond Ring

La guerra por el Dynamite Diamond Ring vivió una intensa eliminatoria, donde varios nombres importantes buscaron llegar a la final por este prestigioso trofeo.

La lucha estalló antes de iniciar oficialmente, cuando The Demand atacaron a Brody King en la rampa. Ya en el ring, el combate se volvió rápidamente caótico con choques múltiples: Shelton Benjamin y Luchasaurus se fueron a los golpes, mientras Mark Davis y Josh Alexander intentaban imponer orden antes de ser neutralizados por The Acclaimed, hasta que Ricochet intervino.

Las eliminaciones comenzaron a caer con rapidez: Max Caster, Ace Austin y Anthony Bowens fueron despachados en secuencia, seguidos poco después por Luchasaurus, Mark Davis y Shelton Benjamin, reduciendo el campo a los competidores más resistentes.

► Momentos clave

La recta final tuvo a The Demand uniéndose contra Brody King, quien reaccionó con fuerza bruta antes de ser eliminado tras un ataque combinado. Josh Alexander también quedó fuera, dejando el ring a Bandido, Ricochet y Bishop Kaun. Kaun estuvo cerca de eliminar a Bandido, pero el mexicano revirtió con una Poisonrana que lo sacó del combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Con ambos sobrevivientes confirmados, Ricochet y Bandido se enfrentarán la próxima semana por el prestigioso Dynamite Diamond Ring, en un duelo que promete robarse el show.