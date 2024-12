El luchador de AEW Ricochet habla del posible futuro de su prometida, la ex-anunciadora de WWE Samantha Irvin, en la lucha libre profesional. Como entendemos que ella tampoco, o quizá es que no quiere revelar nada de lo que saben ambos que ella va a hacer a continuación, «The One and Only» no puede confirmar nada, sin embargo, sí que aclara una cosa.

“Probablemente no, diría que no va a volver a ser anunciadora. Ni siquiera querría que ella lo hiciera. Creo que ella está tan… simplemente no quiere ser una anunciadora de ring en absoluto. Cualquier tipo de anuncio, ya sea de boxeo, UFC, NFL o baloncesto, no quiere anunciar los nombres de las personas.

«No quiere hacer ejercer ese papel en específico. Todavía le encantaría ser un personaje. Todavía le encantaría estar en una historia, le encantaría hacer que los fanáticos sientan emociones y los haga pasar por esa montaña rusa de emociones que ella desea. Pero simplemente llamar el peso de alguien, su ciudad y decirles que salgan, ya no quiere hacer eso».

“Oh, quiero decir, eso depende de ella. No sé si siquiera quiere estar en la lucha libre ahora porque creo que no le gusta la toxicidad que hay en este momento. Honestamente, le ha encantado no ser parte de eso. Le encanta ser fanática de la lucha libre ahora porque la gente le dice: ‘No puedes decir eso.’ Y ella dice, ¿de qué estás hablando? Ahora soy una fanática. Puedo decir lo que quiera. Está pasando el mejor momento que ha tenido en mucho tiempo«, explica el veterano de 21 años de experiencia en Casual Conversations with The Classic.

