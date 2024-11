Ricochet: «Will Ospreay o Braun Strowman, los vencí a todos»

Ricochet ha vuelto a la primera plana de la lucha libre desde su llegada a AEW. Este nuevo capítulo de su carrera le ha dado un impulso renovado después de haber estado vagando sin rumbo por WWE. Ha tenido 15 combates en tres meses como All Elite. Ya venció a Kyle Fletcher o Sammy Guevara. Luchó por el Campeonato Internacional en un PPV, Full Gear. Ha iniciado, sin éxito, su participación en el torneo Continental Classic. «The One and Only» está haciendo de las suyas.

► 21 años y lo que queda

Y en espera de que siga haciéndolo, pone en aviso a todos los All Elite en CHGO Sports:

«La cosa es que Ricochet es para siempre. Quiero decir, Ricochet lleva haciendo esto 21 años por una razón. Ricochet ha llegado a la cima básicamente en cada compañía en la que he estado. He sido campeón en cada compañía en la que he trabajado: campeón individual, campeón en parejas, he ganado torneos, en cada compañía en la que he trabajado. Básicamente, he vencido a todos los que han puesto frente a mí, desde Will Ospreay hasta Braun Strowman, ya sea Chuck Taylor o Bobby Lashley, los he vencido, hermano. La gente parece olvidarlo porque así es como funciona el tiempo, ya sea por lo reciente o lo que sea, pero realmente es solo para mostrarles que soy ese tipo, y haré el trabajo. Y para las personas que aún no lo han visto, prepárense, va a ser increíble».

Todavía no se ha anunciado la próxima participación de Ricochet en el Continental Classic, pero va a tener suficientes oportunidades para intentar ser el ganador del torneo y convertirse en el nuevo Campeón Continental. ¿Lo ves como uno de los favoritos?