Ricochet vs. Michael Oku, por primera vez, en RevPro

AEW ha sido en parte responsable del reverdecer de la lucha libre británica durante los años pospandémicos, con dos principales casas beneficiadas: EVE y RevPro. Y que seguirá contribuyendo a ello pudo verse hace apenas dos días, cuando la primera celebró Wrestle Queendom VIII, cita donde, entre otros puntos, tuvo cabida el Campeonato TBS. Por su parte, la segunda mostrará la continuidad de tal alianza en menos de dos semanas.
Como ya informamos, High Stakes 2026, el 21 de marzo, desde The Hangar en Wolverhampton (Inglaterra), verá las implicaciones de Mercedes Moné, Ricochet, Kaun y Toa Liona. «The CEO» tiene previsto luchar contra Alexxis Falcon, mientras The Demand se medirá a los Flying Bryant Brothers mediante choque de tercias. Pero parece que la facción prolongará un poco más su estancia sobre tierras inglesas.
Anunciado vía YouTube por Andy Quildan tras la celebración del más reciente show de RevPro, Live In Sheffield 24 (este pasado domingo), Ricochet disputará un mano a mano con Michael Oku en Live In Coventry 11, el 22 de marzo, 24 horas después de High Stakes, desde el HMV Empire de dicha ciudad. No se ha detallado si Ricochet defenderá el Campeonato Nacional AEW ante Oku.
Nunca antes Ricochet y Oku se han enfrentado individualmente, pero sí colectivamente. El pasado verano, en la «Zero Hour» de Forbidden Door, The Demand batieron al equipo que conformaban Oku y JetSpeed, siendo «The OJMO» quien fue puesto de espaldas planas por «The One and Only».
► Resultados RevPro Live In Sheffield 24
He aquí todo lo que dio de sí RevPro Live In Sheffield 24, celebrado el domingo 8 de marzo desde el Network de Sheffield (Inglaterra).
- Leyton Buzzard derrotó a Leon Cage.
- Flying Bryant Brothers derrotaron a Contenders (Isaac Murray, Elvin Narayan y Chicago Desailly).
- PRIMERA RONDA DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: TK Cooper derrotó a Tom Thelwell. Jack Morris era el rival original de Cooper, pero no pudo asistir al show.
- PRIMERA RONDA DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: Kuro derrotó a Mecca.
- Cameron Khai derrotó a Joe Lando.
- PRIMERA RONDA DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: Guido Buriani derrotó a Sha Samuels.
- Young Guns derrotaron a The Freshnas (Fabio y Martin Steers).
- Connor Mills derrotó a Liam Slater (con Cameron Khai). En las postrimerías, Slater tomó un micro y dijo que pese a salir perdedor, había tomado nota de cómo podría vencer en una revancha. Entonces, Khai atacó a Mills y Slater anunció que en High Stakes 2026 habrá combate por equipos y que Leon Slater volverá para la ocasión.
