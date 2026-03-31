Ricochet vs. Leon Slater, anunciado para la «WrestleMania Week»

AEW + TNA no es una combinación muy habitual. Lejos ya de la buena relación que mantenían en 2021, estas casas tomaron distancia definitiva desde que la segunda se posicionara como fiel socia de WWE dos años atrás. Sin embargo, la «puerta prohibida» se ha roto en ciertas ocasiones muy puntuales.

Lo vimos, por una buena causa, cuando Willow Nightingale (AEW) se midió a Mara Sadè (TNA) en el evento SuperPower Slam, el pasado mes. Y lo veremos hoy, cuando Mercedes Moné (AEW) defienda el Campeonato Femenil Winnipeg Pro Wrestling ante Jody Threat (TNA) en el show Fight At The Museum.

Y ahora, la apuesta se redobla, porque hablamos de una cita, que si bien sigue siendo independiente, se adscribe al «WrestleMania Weekend»: el tradicional Mark Hitchcock Memorial Supershow, como parte de la WrestleCon. Allí, el próximo 16 de abril, desde el Horseshoe Las Vegas, Ricochet y Leon Slater se medirán por primera vez (sin el Campeonato de la División X del inglés en juego).

La cuenta oficial de la WrestleCon apunta que «tuvieron que mover montañas» para poder concretar un duelo que los propios Ricochet y Slater solicitaron, así que no cabe esperar una cancelación de última hora.

► Mark Hitchcock Memorial Supershow: cartel provisional

Leon Slater supone, por ahora, el único representante de TNA en el Mark Hitchcock Memorial Supershow 2026. He aquí su menú anunciado.

Our 2026 Wrestlecon Mark Hitchcock Memorial Supershow main event is a Dream Match between TNA’s current X Division Champion @LEONSLATER_ Leon Slater vs AEW’s Trendsetter @KingRicochet!



They specifically requested this match & mountains were moved to make it happen which we… pic.twitter.com/hibuncTEcL — WrestleCon (@wrestlecon) March 30, 2026