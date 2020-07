Ricochet vs Brock Lesnar pudo haber sido un gran combate, a pesar de ser en Arabia Saudí, pero acabó siendo el enterramiento final del primero. Los dos se vieron las caras en el WWE Super ShowDown 2020 por el Campeonato WWE. Este momento pudo haber sido el impulso definitivo del entonces retador al título. Más allá de que perdiera, pudo haber supuesto que subiera uno o varios escalones en la jerarquía de WWE. Lamentablemente, tanto para él como para sus fanáticos, perdió en minuto y medio, pasando a partir de entonces su estatus a caer varios pisos.

► Ricochet vs Brock Lesnar en Arabia Saudita

Recientemente, Ricochet se presentó en The Bump para hablar de su carrera en el imperio McMahon, repasando también este enfrentamiento con Lesnar.

"Estar en WWE da validez a todo. Es un logro para mí. Ganar cualquier campeonato puede ayudarte a confirmar tu posición de camino a la cima. Para mí, el simple hecho de estar aquí valida mi posición. Luchar contra Brock Lesnar significaba luchar por el Campeonato WWE en un PPV, delante de mucha gente. Con suerte, aún quedan oportunidades titulares para mí en WWE. Siento que ese combate fue un logro. "Es una lucha que solo un grupo selecto de personas han podido disputar. Es un momento que me guardo para mí. Haberlo tenido es importante para mí. Ahora mismo estoy haciendo algunas cosas con Cedric Alexander y obviamente tenemos los ojos puestos en el Campeonato de Parejas, ya sea de Raw, de SmackDown o de NXT. Nos da igual la marca. Estamos listos para mostrarle al mundo lo que podemos hacer".

Ricochet podría volver a los buenos tiempos en la división por equipos, no estaría nada mal que consiguiera un título en la misma, pero que nadie se engañe, un luchador de su talento puede hacer mucho más que eso. Sobre todo si se tiene en cuenta la situación de las duplas en esta empresa. No obstante, parece que en el imperio no lo ven de la misma manera, al menos en este momento. Quizá más adelante...