Brock Lesnar tiene por delante dos meses y un día para prepararse para enfrentar a Drew McIntyre en WrestleMania 36. El magno evento va a celebrarse el 5 de abril en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida. Es el mismo tiempo que tiene el escocés, pero en su caso no sabemos cómo va a hacer dicha preparación. En cambio, anoche confirmamos cómo la hará el Campeón WWE.

Para empezar, sin saber lo que pasará con «La Bestia Encarnada» en Elimination Chamber 2020 (puede que no luche en este PPV), va a verse las caras con Ricochet en el WWE Super ShowDown de Arabia Saudita el 27 de febrero. Quien fuera Campeón de Norteamérica en NXT ha recibido la oportunidad después de vencer anoche a Seth Rollins y Bobby Lashley en una Triple Amenaza.

Aunque no pudo celebrar mucho tiempo pues enseguida apareció el dueño del título.

Pero, después de todo, WWE ha hecho el anuncio oficial.

. @KingRicochet will attempt to dethrone @BrockLesnar when he challenges #TheBeast for the #WWEChampionship at #WWESSD ! @HeymanHustle https://t.co/YJgyTp9n3z

Lo más seguro es que nadie piense que el retador tiene alguna posibilidad de coronarse. ¿Qué pasaría entonces con McIntyre? Quizá veamos un combate similar al que Lesnar tuvo con Finn Bálor en Royal Rumble 2019. Ricochet plantará cara, en algún momento se acercará a la victoria, pero el Campeón WWE será capaz de sobreponerse a todos sus ataques para continuar con su reinado.

Pero ese no es el plan del propio Ricochet.

My time to be champion is soon upon us! Because when I fly, we all fly together. Now let’s go win us a championship! https://t.co/9ZpOCDKrg1

— Rick O’shea (@KingRicochet) February 4, 2020