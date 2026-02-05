AEW Dynamite: Ricochet defendió el Campeonato Nacional AEW ante ‘Jungle’ Jack Perry

El Campeonato Nacional AEW estuvo en juego en AEW Dynamite en juego con Ricochet defendiendo ante ‘Jungle’ Jack Perry, un duelo de estilos explosivos.

► Momentos clave

Perry no llegó con ganas de jugar. Desde el principio se le fue encima a Ricochet, incluso con vuelo suicidas. Buscaba vengarse de Ricochet, quien junto a Toa Liona y Bishop Kaun han sido un dolor de cabeza para el joven.

Pero Ricochet es un viejo lobo de mar, y en cuanto tuvo la oportunidad cambió el ritmo de la batalla, portándose como todo un rudo. Perry quiso reaccionar con otro lance suicida, pero Ricochet lo atrapó al vuelo y lo arrojó hacia la barrera de protección. La contienda siguió la misma tónica por varios minutos.

Perry pudo evitar un súplex en la ceja del ring, sacó a su rival y se lanzó en tope con giro. De regreso al ring, Ricochet evitó DDT y aplicó Fisherman Suplex seguido de súplex vertical. Y luego un Brainbuster en la ceja y un Death Valley Driver en el piso. Todo eso aguantó Perry.

Ricochet subió al ring el cinturón de campeonato para distraer al réferi, pero le salió mal la jugada. Perry logró Poison Rana y DDT, seguido de un TKO para dos segundos.

Perry aplicó STF buscando rendir a Ricochet. En el pasillo aparecieron Bishop Kaun y Toa Liona y ayudaron a Ricochet a alcanzar las sogas. Los Young Bucks aparecieron para echar a los entrometidos.

Entre tanto, Ricochet puso el cinturón en un esquinero, estrelló allí a Perry y luego lo finalizó con el Vertigo.

► ¿Y ahora qué?

Sin duda que Perry y los Bucks buscarán desquitarse de Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona. Por lo pronto, los Bucks enfrentarán a los Gates of Agony el próximo sábado en Collision, en la Contender’s Series en busca de una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.