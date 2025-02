Ricochet vence a Swerve Strickland en un intenso y polémico encuentro

Swerve Strickland iba a enfrentarse una vez más a Ricochet en un combate tradicional, pero las cosas se tornaron bastante violentas.

Cuando Strickland apareció en el escenario, llevando una silla, Ricochet se lanzó con todo, atacándolo sin cesar a punta de golpes. Sin embargo, ya en el ring, Swerve pidió que iniciara el combate.

Desgraciadamente, las cosas no cambiaron y Ricochet siguió dominando a su rival con fuertes golpes y rápidos ataques. Aunque Strickland intentaba responder, cada vez que daba indicios de una reacción, el luchador aéreo retomaba el control.

Finalmente, cuando Ricochet intentaba atacar a su rival sobre el filo de la barrera de protección, Strickland logró reaccionar. Conectó una desnucadora en ese preciso momento, iniciando su contraataque y siguiendo con una serie de golpes para intentar lastimar a su oponente.

OMG! This Swerve powerbomb counter on the barricade

Ricochet’s back

😮😮😮#AEWDynamite pic.twitter.com/NgWH5I2ljN

— Fightful Wrestling (@Fightful) February 6, 2025