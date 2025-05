Ricochet vence a Anthony Bowens rubo a Double or Nothing

Antes enfrentar a Mark Briscoe en Double or Nothing, Ricochet tuvo que superar una prueba más, enfrentando a Anthony Bowens, quien no ha perdido desde que inició 2025.

Ricochet llegó como es costumbre, muy confiado y crecido, pero pronto Bowens supo como atacar y lo mantuvo a raya varios minutos, incluso terminando afuera del ring, donde temrinó encarado con Billy Gunn.

Ricochet se vio bastante lastimado después de tantos ataques y le costó mucho poder reaccionar, hasta que apoyándose del réferi, evitó un azotón y pudo reaccionar a la mala, lanzando a su rival contra un poste.

Aunque Ricochet puro reaccionar con movimientos rápidos, Bowens se mostró superior, sorprendiendo a su rival, que parecía que podría cargar con la derrota, pues con movimientos rápidos y potentes golpes, mantuvo a su rival controlado. El árbitro se distrajo con Billy Gunn, lo que aprovechó Ricochet para sacar unas tijeras y golpear con ellas a Bowens para llevarse el combate.

Al final del encuentro, Mark Briscoe apareció con una camilla recordándole que la lucha será con esa estipulación en Double or Nothing.