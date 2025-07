Ricochet se impone con polémica y parece encontrar nuevos aliados en Gates of Agony

Ricochet salió victorioso ante Blake Christian gracias a la sorpresiva intervención de Gates of Agony, lo que podría marcar el inicio de una nueva alianza para el “One and Only”.

Desde los primeros compases, Blake Christian mostró su velocidad y técnica con una ofensiva precisa, evitando los ataques de Ricochet y llevándolo incluso fuera del ring con una impresionante maniobra aérea. Sin embargo, justo cuando parecía tomar el control, la presencia inesperada de Bishop Kaun y Toa Liona cambió el rumbo del combate.

Gates of Agony hicieron su aparición en ringside y distrajeron a Blake, situación que Ricochet aprovechó para lanzarlo contra los escalones metálicos y tomar el dominio del encuentro. Con una actitud más agresiva de lo habitual, Ricochet castigó a su oponente golpeándolo repetidamente contra los esquineros, mientras discutía con el público y el árbitro.

Christian no se dio por vencido, reaccionando con una serie de patadas, un Cutter y un espectacular 450 Springboard Splash, aunque sin lograr la cuenta de tres. En los momentos finales, y con el réferi distraído por Ricochet, Gates of Agony atacaron a Blake fuera del ring. El ex campeón de NXT aprovechó la situación para aplicar un Spirit Gun y sellar la victoria con su remate Vertigo.

Tras la lucha, Gates of Agony continuaron castigando a Christian, dejando claro que su presencia no fue casualidad. Todo indica que Ricochet podría estar alineándose con el poderoso dúo, en lo que podría ser una nueva etapa en su carrera con tintes mucho más oscuros.