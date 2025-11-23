Full Gear presentó uno de los combates más impredecibles del evento: el Casino Gauntlet por el Campeonato Nacional de AEW. Con un ritmo marcado por entradas rápidas, rivalidades acumuladas y la constante intervención de grupos externos, el duelo terminó transformándose en un escenario perfecto para que Ricochet aprovechara el caos y emergiera con el oro.

El combate arrancó con Bobby Lashley y Shelton Benjamin, aunque rápidamente el orden se rompió con el ingreso de Ricochet y el posterior ataque sorpresa de Gates of Agony, que fueron retirados por árbitros antes de que la lucha continuara. La llegada de Claudio Castagnoli dejó el primer gran momento al detener un vuelo de Ricochet con un brutal uppercut.

Luego entraron Daniel Garcia y Orange Cassidy, cuya aparición provocó una secuencia de ataques combinados y un Superplex sobre Ricochet. Más adelante se sumó Wheeler Yuta, seguido por Kevin Knight, quien sorprendió inicialmente pero fue frenado por Claudio y García.

El caos aumentó con la entrada de Roderick Strong, que castigó a García con violencia en el filo del ring, y luego con Mark Davis, quien barrió a varios rivales con su fuerza bruta. El arribo de Speedball Mike Bailey trajo una breve secuencia técnica junto a Kevin Knight hasta que García rompió su duelo con un Dragon Slayer. Matt Menard apareció para perseguir a García entre el público, mientras que The Hurt Syndicate regresó para aplastar a medio elenco antes de ser expulsados nuevamente por Castagnoli y Davis.

► Momento clave

Tras una cadena de falsos finales, Kevin Knight conectó un UFO Splash sobre Wheeler Yuta, pero Ricochet lo sorprendió de inmediato con el Spirit Gun para conseguir la cuenta definitiva.

► ¿Qué pasará ahora?

Ricochet se convierte en el primer Campeón Nacional de AEW en una victoria que lo posiciona de inmediato entre las figuras más explosivas de la marca.