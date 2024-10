Ricochet: «Samantha Irvin no va a venir a AEW»

Samantha Irvin ha comunicado su salida de WWE y Ricochet, Logan Paul y muchos más están compartiendo sus reacciones a tan sorprendente noticia. La entrevistadora se había ganado su sitio en la compañía así como también en el corazón de los fanáticos. Aunque podría explicarse atendiendo a que su prometido, «The One and Only», está ahora en AEW y ambos querrían volver a trabajar juntos.

No obstante, el luchador aclara que ese no es el camino que tiene previsto ella:

«Jaja, ella no va a venir a AEW.

Pueden estar todos tranquilos».

«Esto me molesta«.

«Gracias por tu pasión y dedicación«.

For your passion and dedication: THANK YOU. ❤️🙏

«¡Extrañaré ver tu cara sonriente en el trabajo! Tengo mucha suerte de haber compartido el ring contigo y aún más suerte de haber sido parte de tus anuncios icónicos en el ring».

I will miss seeing your smiling face at work! I am so lucky to have shared the ring with you & even more lucky to have been a part of your iconic ring announcements ♥️ https://t.co/cCOxw2va0q

«¡NO!

Mi esposa y yo lamentamos mucho escuchar esto, al igual que estoy seguro que millones de otros fanáticos de la WWE también lo hacen. ¡Samantha es brillante y súper profesional como anunciadora, además su talento musical como cantante y flautista es increíble!

Le deseamos todo lo mejor en su carrera y quizás la veamos en futuros eventos, ¡incluyendo boxeo y MMA! «.

NO!💔 My wife and I are so sorry to hear this as I’m sure millions of other @WWE fans are. Samantha is brilliant & super professional as announcer+her musical talent as a singer & flautist are amazing! All the best to her moving forward w/her career & perhaps we’ll see her in… https://t.co/ZzUD9XfjIj

«Todos sabemos que Sam es una ESTRELLA, pero también es una persona maravillosa. Fue una de las primeras en darme la bienvenida tras bambalinas y siempre se aseguraba de que la chica nueva y tímida estuviera bien.

¡Te voy a extrañar muchísimo!

Gracias por TODO. Los viajes en coche a casa nunca serán lo mismo».

We all know Sam is a STAR, But she is also a wonderful person. One of the first to welcome me backstage and was always checking in to make sure the shy new girl was good.

I will miss you so much @SamanthaTheBomb!🤍

Thanks for EVERYTHING. Car rides home will never be the same.😭 https://t.co/T88grvT24p

