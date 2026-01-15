Ricochet, Roderick Strong y más elementos de AEW en el CMLL, así serán sus luchas

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) hizo oficial la realización de un fin de semana internacional que fortalecerá su relación con AEW y ROH, con tres funciones consecutivas programadas para el viernes 16, sábado 17 y domingo 18, además de una función especial en Arena Puebla el 19 de enero.

El talento internacional del CMLL será Ricochet, Roderick Strong, Bishop Kaun, Toa Liona, Komander, Bandido y Lee Moriarty, quienes se medirán a elementos clave del roster del CMLL en combates titulares y luchas de alto impacto.

► AEW y CMLL, una alianza cada vez más sólida

Desde el inicio de su colaboración, la relación entre AEW y el CMLL ha ido en ascenso, permitiendo intercambios constantes de talento y luchas inéditas en recintos emblemáticos como la Arena México y la Arena Coliseo. Este fin de semana internacional confirma que la alianza ya no es un experimento, sino una estrategia consolidada para ambas empresas.

► Cartelera del fin de semana internacional

Viernes 16 de enero – Arena México

Campeonato Nacional AEW: Ricochet vs. Titán

Eliminatoria rumbo al Campeonato Mundial CMLL: Hechicero vs. Roderick Strong

Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario vs. Bishop Kaun y Toa Liona

Sábado 17 de enero – Arena Coliseo

Domingo 18 de enero – Arena México

Campeonato Nacional de Peso Medio CMLL: Templario vs. Bandido

Campeonato Mundial Peso Welter CMLL: Titán vs. Komander

Soberano Jr., Euforia y Difunto vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona)

Atlantis Jr. vs. Roderick Strong vs. Esfinge

Blue Panther y Xelhua vs. Lee Moriarty y Virus

Lunes 19 de enero – Arena Puebla

Bandido vs. Ángel de Oro

Volador Jr. y Hechicero vs. Bishop Kaun y Toa Liona

► ¿Qué sigue para la alianza?

Este fin de semana internacional no solo presenta combates de gran nivel, sino que abre la puerta a futuras rivalidades, intercambios y posibles defensas titulares entre talentos del CMLL, AEW y ROH, consolidando una de las colaboraciones más relevantes de la lucha libre actual.