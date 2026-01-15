Ricochet, Roderick Strong y más elementos de AEW en el CMLL, así serán sus luchas

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) hizo oficial la realización de un fin de semana internacional que fortalecerá su relación con AEW y ROH, con tres funciones consecutivas programadas para el viernes 16, sábado 17 y domingo 18, además de una función especial en Arena Puebla el 19 de enero.

El talento internacional del CMLL será Ricochet, Roderick Strong, Bishop Kaun, Toa Liona, Komander, Bandido y Lee Moriarty, quienes se medirán a elementos clave del roster del CMLL en combates titulares y luchas de alto impacto.

AEW y CMLL, una alianza cada vez más sólida

Desde el inicio de su colaboración, la relación entre AEW y el CMLL ha ido en ascenso, permitiendo intercambios constantes de talento y luchas inéditas en recintos emblemáticos como la Arena México y la Arena Coliseo. Este fin de semana internacional confirma que la alianza ya no es un experimento, sino una estrategia consolidada para ambas empresas.

Cartelera del fin de semana internacional

Viernes 16 de enero – Arena México

Sábado 17 de enero – Arena Coliseo

Domingo 18 de enero – Arena México

  • Campeonato Nacional de Peso Medio CMLL: Templario vs. Bandido
  • Campeonato Mundial Peso Welter CMLL: Titán vs. Komander
  • Soberano Jr., Euforia y Difunto vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona)
  • Atlantis Jr. vs. Roderick Strong vs. Esfinge
  • Blue Panther y Xelhua vs. Lee Moriarty y Virus

Lunes 19 de enero – Arena Puebla

  • Bandido vs. Ángel de Oro
  • Volador Jr. y Hechicero vs. Bishop Kaun y Toa Liona

¿Qué sigue para la alianza?

Este fin de semana internacional no solo presenta combates de gran nivel, sino que abre la puerta a futuras rivalidades, intercambios y posibles defensas titulares entre talentos del CMLL, AEW y ROH, consolidando una de las colaboraciones más relevantes de la lucha libre actual.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

