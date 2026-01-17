Ricochet retuvo el Campeonato Nacional AEW ante Titán

Ricochet llegó a la Arena México con una misión clara: consolidarse como una figura internacional de primer nivel y demostrar por qué porta el Campeonato Nacional. Para ello, puso el cetro en juego ante Titán, uno de los estandartes del estilo aéreo del CMLL.

Desde el silbatazo inicial, ambos gladiadores ofrecieron un combate dinámico, cargado de velocidad y precisión. Ricochet mostró su fortaleza física y su repertorio de maniobras espectaculares, mientras que el luchador mexicano respondió con agilidad y técnica, logrando poner en aprietos al campeón proveniente de AEW.

Con el paso de los minutos, los vuelos comenzaron a dominar la escena. Ataques dentro y fuera del ring encendieron a la afición, que apoyó mayoritariamente al enmascarado, aunque no dejó de sorprenderse ante la capacidad atlética y el temple del monarca. Cada intercambio elevó la intensidad de un duelo que parecía no tener un desenlace claro.

► Momentos claves

Finalmente, tras una secuencia aérea y un contundente antebrazo, Ricochet logró inclinar la balanza a su favor, consiguiendo la cuenta definitiva. De esta manera, el luchador estadounidense retuvo el Campeonato Nacional, reafirmando su posición como un competidor de élite.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Ricochet deja claro que su reinado continuará abierto a nuevos retos, tanto dentro de AEW como en el Consejo Mundial de Lucha Libre.