El miembro del Salón de la Fama de WWE lo desafió recientemente diciendo que "moriría por luchar contra él" y ahora Ricochet responde a Edge. Pocas rivalidades sería más grandes para quien fuera Campeón de Norteamérica NXT y Campeón de los Estados Unidos que una contra la leyenda canadiense.

Cualquiera supondrá que no va a ocurrir. Ni siquiera por el interés de la "Rated-R Superstar". Y sobre todo teniendo en cuenta el camino que lleva su compañero de vestidor. Además de que tanto uno como el otro se encuentran ocupados con sus propias historias en Monday Night Raw.

► Ricochet responde a Edge

Pero eso no sería un problema porque no van a estar en esas historias para siempre y esto es lo que menciona Ricochet para contestar a Edge. No hizo falta una extensa declaración ni tampoco una entrevista, simplemente un tweet, para que pusiera en claro que está más que dispuesto a ese combate.

Hey @EdgeRatedR I’m ready whenever you finish with Randy. I can wait. 🤘🏽#OnThisDay!! Q — Pretty Ricky (@KingRicochet) July 10, 2020

"Oye, Edge, cuando acabes con Randy estaré preparado. ¡¡No puedo esperar!!".

Primero habrá que ver si el canadiense sale vivo de su rivalidad con Randy Orton porque se están dando de lo lindo con todo. De hecho, el Hall of Famer se encuentra recuperándose de una lesión en este momento y no está claro cuándo va a volver a tener una lucha. Este tiempo lo puede aprovechar Ricochet para subir varios escalones en cuanto a su estatus en la empresa para que ese combate sea posible. Aunque, de todas maneras, es realmente improbable.

Por otro lado, el amigo de Cedric Alexander también mencionó a otros luchadores para buscar un enfrentamiento con ellos.

Just saying, I’ve beaten both @RealKeithLee and @DMcIntyreWWE in singles competition. 😏😂🤘🏽 — Pretty Ricky (@KingRicochet) July 9, 2020

"Vencí a Keith Lee y a Drew McIntyre en un mano a mano, yo solo digo".

Por supuesto, también sería enorme para él enfrentar a cualquiera de los dos campeones, el primero por dos veces. Pero del mismo modo no va a ocurrir. Todavía si Ricochet fuera rudo... Ahora que se encuentra rivalizando con MVP no estaría mal que se uniera a su facción, como parece que lo hará Alexander. De esa manera se le abrirían muchas puertas que en este momento tiene cerradas. Aunque su estilo no es para un villano, no en WWE.