Money in the Bank 2023 de la WWE será ampliamente recordada como el catalizador del eventual ascenso de Damian Priest al Campeonato Mundial Peso Completo luego de que se llevara la victoria y el codiciado maletín; sin embago, dicho combate también contó con una de las maniobras más arriesgadas que se recuerde en la memoria reciente, cuando Logan Paul y Ricochet cayeron contra una mesa tras un Spanish Fly fallido, que fue provocado indirectamente por LA Knight cuando les movió la escalera en la que ambos estaban subidos.

► Ricochet y Logan Paul tuvieron que improvisar

Según declaraciones recientes Ricochet dadas a a Adrian Hernandez, su maniobra fallida con Logan Paul en aquel Money in the Bank fue resultado de una improvisación de una fracción de segundo.

«Especialmente en la lucha libre, tienes que confiar mucho en tus instintos porque a veces las cosas no salen bien. Sobre todo con lo que hacemos, y cuando le sumas mesas, escaleras y todo ese tipo de cosas, en esos momentos, es luchar o huir. Tienes medio segundo para pensar en lo que quieres hacer. En mi caso, estoy ahí fuera intentando dar un espectáculo al público, y al mismo tiempo, aferrado a Logan Paul. Le digo: ‘Vamos, hermano. Si te resbalas, me resbalo. No importa. Vamos’.

Después de eso, me vio y tuvimos una pequeña pelea. Lo grabaron, pero en ese momento, era cuestión de luchar o huir. De todas formas, yo era el que retrocedía. Voy hacia atrás, así que es una de esas situaciones en las que hay que tomar el control de la situación.»

Afortunadamente para ambos, la maniobra no trajo mayores consecuencias, pero ciertamente Ricochet y Logan Paul lograron causar impacto con sus grandes maniobras en las veces que coincidieron en el ring, como aquel lance entre ambos en el Royal Rumble 2023, en el que terminaron chocándose en el aire.