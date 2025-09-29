Ricochet quiere ver a Karrion Kross en AEW

Karrion Kross luchó por última vez para WWE en SummerSlam 2025, y una semana después se confirmó que su contrato llegó a su fin sin que las partes hayan acordado una renovación, aunque luego admitió de que recibió uno de última hora, pero sin que le convenciera mucho por no tener los suficientes detalles. Evidentemente, el ex Campeón NXT se convirtió en agente libre y sigue abierto a escuchar ofertas, aunque lamentó que cree que hay alguien en WWE que no lo quiere de vuelta.

► Ricochet ve potencial en una eventual llegada de Karrion Kross a AEW

Cuando el contrato de Karrion Kross con la WWE expiró el pasado agosto, muchos fans creyeron que AEW estaría interesada en ficharlo tras su creciente popularidad durante el verano. Aunque todavía no hay señales de que AEW esté buscando a la ex estrella de WWE, Ricochet compartió recientemente su opinión en el reciente «The Ariel Helwani Show» sobre la idea de que el ex Campeón NXT se convierta en «All Elite», mencionando un listado de oponentes a los que podría enfrentarse.

«Sí, es genial. Pienso, de nuevo, que Karrion contra Ospreay es un gran combate, contra Takeshita sería un gran combate, contra Fletcher, contra Swerve. Siento que podría tener muchas luchas geniales. Es un personaje genial. Sería genial en cualquier empresa porque creo que aporta algo que los fans quieren ver. Obviamente, demostraron que quieren verlo… Tanto él como Scarlett recibieron un gran paquete.»

Desde que salió de la WWE, Kross se ha convertido en uno de los agentes libres más populares de la industria y ha protagonizado eventos en promotoras como DEFY Wrestling y WrestlePro. El viernes 10 de octubre, Kross se enfrentará a Matt Cardona en el evento «With Glory Comes Pride» de House Of Glory, después de que el excampeón de NXT atacara a «The Indy God» en GCW Homecoming, que fue su primera aparición pública como agente libre.