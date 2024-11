Ricochet: «Nunca protagonicé una historia en WWE»

¿Fue siempre Ricochet un actor secundario en WWE? Así lo considera el actual luchador de AEW y que está regresando a NJPW. «The One and Only» explica esa sensación de nunca tener su propia historia en su anterior compañía durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight.

► Ricochet, actor secundario

«Hubo un momento, hace tres años y medio en mi carrera en WWE, en el que dije: ‘Esto no es lo que quiero hacer, pero voy a hacer lo que me pidan y lo que ellos quieran que haga. Con quien quieran que pierda o lo que necesiten que haga para que se vea bien, simplemente lo voy a hacer, porque estoy aquí y quiero trabajar duro y demostrar que estoy dispuesto a hacer lo que necesiten para tener otras oportunidades’. Siento que me dieron una que otra oportunidad. Siempre estuve en televisión, siempre me mostraron en pantalla, y eso siempre fue agradable. Pero sentía que siempre era para Shinsuke (Nakamura), para Sami (Zayn), para Sheamus, para alguien más. Nunca era la historia de Ricochet. Incluso con Logan (Paul), era para Logan. Me dieron pequeños momentos, pero era para que Logan pasara a algo más. Después de un tiempo, uno piensa, ‘Ah, hombre’. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. La próxima semana podrían decir: ‘Ahora, vamos a hacer esto’. Siempre existe esa posibilidad, pero al final del día, estaba tratando de averiguar dónde iba a estar más feliz».

¿Te quedaste con ganas de más Ricochet en WWE? Ahora el veterano tiene la oportunidad de llevar su carrera a dónde quiera. Siempre dentro de la creatividad de la casa Élite, o de New Japan, pero fuera de los límites que le marcaban anteriormente. Veremos qué éxitos alcanza a continuación.