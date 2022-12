Ricochet: «No hay nadie tan completo como yo»

¿Cambiará la suerte de Ricochet bajo la «HHH Era»? Este otrora ídolo de la escena independuente siempre ha lucido cual eterno aspirante n su trayectoria dentro del elenco principal de WWE, quedándose a las puertas de las grandes victorias titulares y del protagonismo estelar.

Desde que «The Game» asumiera el control creativo de WWE hace ya más de cuatro meses, la órbita que más ha rondado Ricochet es la del Campeonato Intercontinental, cetro que Gunther casi tiene ya en propiedad. Y el próximo viernes, «The One and Only» por fin competirá por dicho oro de manera televisada, luego de varios choques en house shows.

► De nuevo, Ricochet se reivindica

Todavía resacoso de su victoria en la particular World Cup de WWE, Ricochet se pasó por los micrófonos de ‘After The Bell’ para charlar un poco con Corey Graves antes de su importante duelo contra Gunther. Y allí, Ricochet no quiso mostrarse modesto precisamente.

«Miras a vuestros Austin Theorys, miras a esos tipos que lucen como el pack completo. Pero cuando me pones ahí, realmente no hay nadie tan completo como yo. Sé que no soy tan fuerte como Bobby Lashley, pero puedo levantar más de 400 libras. Probablemente no soy tan rápido como alguno de esos tipos, pero soy tan rápido o más rápido que casi el resto de los demás. Si buscas el pack completo, especialmente en el ring, no busques más allá de Ricochet.

A continuación, Ricochet comentó qué entra en juego a la hora de triunfar dentro del competitivo ecosistema de WWE. Y expuso que lo que sucede tras bambalinas es clave.