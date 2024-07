Ricochet niega ser Hologram, debutante de AEW

Luego de varias semanas de anticipación a través de viñetas en AEW, el pasado sábado 20 de julio, hizo su debut en AEW un nuevo luchador llamado Hologram, quien demsot´ro una gran calidad en vuelos y luchas aéreas, y venció a Gringo Loco en una lucha de 4 minutos y 15 segundos.

Sin embargo, fue tal la gran calidad aérea de Hologram, que muchos pensaron que se trataba de quien para muchos es el mejor luchador aéreo en la actualidad, Ricochet, quien hace unas semanas no quiso renovar contrato con WWE, y se dice que estaba rumbo a AEW.

Sin embargo, el luchador salió rápidamente a desmentir que él esté debajo de la máscara y de la indumentaria de Hologram:

Everyone, unless I got major tattoo removal and lost a couple inches (please, I can't lose any more height, haha). This isn't me 😅

Shout out to them tho. They were killing it! 🔥🔥 https://t.co/KqKlK7Hpa0

— Ricochet (@KingRicochet) July 22, 2024