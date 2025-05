Ricochet: «Los haters de AEW siempre van a odiar»

Ricochet no cree que All Elite Wrestling pueda hacer nada para hacer cambiar de opinión a quienes se dedican a lanzar odio.

Nuestro compañero Bryan Álvarez reportó lo siguiente en Wrestling Observer Live:

Cada persona en la empresa con la que hablé, excepto Tony porque no hablé con él —porque, claro, él no piensa que sean demasiado largos—, cada persona me dijo: ‘Son demasiado largos. Él simplemente lo hace. No podemos detenerlo. No se puede hacer nada’.

Y «The One and Only» contestó a dichas palabras de la siguiente manera:

Honestly, even if we changed something, it would just be something else that people would complain about. 🙄 https://t.co/KrUyWwEnre

— Ricochet (@KingRicochet) May 28, 2025