Ricochet, Kaun y Toa Liona competirán en RevPro High Stakes 2026

Desde que su nombre comenzara a despuntar internacionalmente, cada año Ricochet venía disputando al menos un combate bajo los focos de RevPro, hasta su firma con WWE. Pero como «All Elite», el veterano gladiador recuperó esta tradición el pasado año, cuando puso sobre la mesa el Campeonato Nacional durante el evento Uprising 2025 y lo retuvo ante Nino Bryant.

Por entonces, el joven retador causó grata impresión pese a su derrota, aunque el rudo Ricochet no quiso reconocerlo, pues incluso le endosó un golpe bajo en las postrimerías, ganándose la enemistad de todos los Bryant, quienes el próximo día 21 podrán vengarse. Y es que anoche, durante su más reciente show, Live In London 105, RevPro anunció que los Flying Bryant Brothers (Nino, Leland y Zander Bryant) se medirán a The Demand (Ricochet, Kaun y Toa Liona) en High Stakes 2026, tras el reto del Campeón Nacional AEW.

Además, este Live In London 105 nos dejó otra noticia relacionada con AEW. Mediante un «Revolution Gauntlet» femenil se determinó rival para Mercedes Moné en High Stakes 2026: Alexxis Falcon, actual Campeona Mundial PROGRESS.

► Resultados RevPro Live In London 105

He aquí todo lo que dio de sí RevPro Live In London 105, celebrado ayer desde el Porchester Hall de Londres (Inglaterra).

HIGH STAKES 2026

Saturday March 21st

The Hangar, Wolverhampton FLYING BRYANT BROTHERS VS THE DEMAND 🎟️ https://t.co/iBtarbIMHH pic.twitter.com/yzgWjsfJYe — Revolution Pro (@RevProUK) March 1, 2026