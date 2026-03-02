Ricochet, Kaun y Toa Liona competirán en RevPro High Stakes 2026

Desde que su nombre comenzara a despuntar internacionalmente, cada año Ricochet venía disputando al menos un combate bajo los focos de RevPro, hasta su firma con WWE. Pero como «All Elite», el veterano gladiador recuperó esta tradición el pasado año, cuando puso sobre la mesa el Campeonato Nacional durante el evento Uprising 2025 y lo retuvo ante Nino Bryant.
Por entonces, el joven retador causó grata impresión pese a su derrota, aunque el rudo Ricochet no quiso reconocerlo, pues incluso le endosó un golpe bajo en las postrimerías, ganándose la enemistad de todos los Bryant, quienes el próximo día 21 podrán vengarse. Y es que anoche, durante su más reciente show, Live In London 105, RevPro anunció que los Flying Bryant Brothers (Nino, Leland y Zander Bryant) se medirán a The Demand (Ricochet, Kaun y Toa Liona) en High Stakes 2026, tras el reto del Campeón Nacional AEW.
Además, este Live In London 105 nos dejó otra noticia relacionada con AEW. Mediante un «Revolution Gauntlet» femenil se determinó rival para Mercedes Moné en High Stakes 2026: Alexxis Falcon, actual Campeona Mundial PROGRESS.
► Resultados RevPro Live In London 105
He aquí todo lo que dio de sí RevPro Live In London 105, celebrado ayer desde el Porchester Hall de Londres (Inglaterra).
- WOMEN’S REVOLUTION GAUNTLET: Alexxis Falcon derrotó a Mercedez Blaze, JGU, Kanji, Emersyn Jayne, Rhio, Skye Smitson y Amira Blair. Falcon puso de espaldas planas a Blaze mientras JGU parecía estar muy cerca de hacer que Kanji se rindiera. ♠♠♠
- Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) derrotaron a Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti). Notable debut de los franceses en RevPro, quienes merecieron más minutos. ♠♠♠3/4
- Leyton Buzzard derrotó a Will Kaven. Buzzard se valió de un golpe bajo y agarró la trusa de Kaven para ponerlo de espaldas planas en un indicio de su «heel turn», tras un buen duelo. ♠♠♠1/2
- LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Cut Throat Collective (Safire Reed y Anita Vaughan) derrotaron a Alex Windsor y Nina Samuels. Mercedez Blaze acabó interfiriendo y propiciando que Reed ejecutara el pin sobre Windsor en una lucha que no se sintió todo lo violenta que debía por la rivalidad de fondo. Parece que Reed se ganó una lucha por el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro que porta Windsor. ♠♠♠1/4
- Michael Oku (con Amira Blair) derrotó a Isaac Murray. Tuvo un buen desempeño el debutante, salido de la «división» Contenders. En el poscombate, TK Cooper atacó a Oku e intentó convencer a Murray que «The OJMO» era un egoísta. El novel no quiso comprarle el discurso y también terminó tumbado con un cabezazo. ♠♠♠1/4
- Sha Samuels derrotó a Zander Bryant. Samuels ejerció de rudo, aunque su triunfo se diera, vía rendición, de manera limpia. ♠♠♠
- PRIMERA RONDA DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: JJ Gale derrotó a David Francisco. Joshua James y Kelly Sixx intentaron costarle el combate a Gale, pero no lo lograron. Gale está así más cerca de obtener una oportunidad por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro en Revolution Rumble 2026. ♠♠3/4
- LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) derrotaron a Connor Mills y Jay Joshua. Sobre los cuatro minutos, Joshua cubrió a Manders tras un Lariat. Sobre los nueve, Manders le devolvió el guante con un Lariat y la cuenta de tres. Y sobre los 17, un nuevo Lariat de Manders permitió que este pusiera de espaldas planas al Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, contra el que se medirá de manera titular en High Stakes 2026. Otra excelente exhibición de «tag team wrestling» en RevPro. ♠♠♠♠
- Como epílogo, Young Guns confrontaron a Cowboy Way.
♠♠♠1/2
HIGH STAKES 2026
Saturday March 21st
The Hangar, Wolverhampton
FLYING BRYANT BROTHERS VS THE DEMAND
