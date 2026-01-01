Ricochet supera a Jack Perry y retiene el Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional estuvo en juego en el último evento de AEW Dynamite de 2025, donde el monarca no solo utilizó sus habilidades, sino también el colmillo.

Ricochet se mostró algo distraído por los cánticos del público, situación que Jack Perry intentó aprovechar desde el arranque imponiendo un ritmo agresivo. Sin embargo, el campeón logró enviar a su rival a ringside, donde la tensión aumentó con la presencia de Luchasaurus y la intervención constante de GOA.

Perry logró equilibrar la contienda con ofensiva desde las cuerdas y ataques precisos, incluyendo un DDT en zambullida que estuvo cerca de darle la victoria. Ricochet respondió con su habitual agilidad, conectando suplexes y maniobras aéreas para mantenerse con vida en el combate.

► Momentos claves

En el cierre, cuando Perry se preparaba para rematar, Bishop Kaun intervino desde ringside, distracción que Ricochet aprovechó para aplicar el Spirit Gun y conseguir la cuenta de tres, reteniendo así el Campeonato Nacional.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Ricochet y GOA atacaron a Luchasaurus, dejando claro que el campeón sigue rodeado de aliados y que cualquiera que intente quedarse con el título tendrá muchos problemas.