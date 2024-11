Ricochet habla de su compañero misterioso en AEW Dynamite

En el próximo episodio de AEW Dynamite, «The One and Only» Ricochet va a tener un compañero de equipo cuya identidad todavía no ha sido revelada. Juntos enfrentarán a «The Protostar» Kyle Fletcher y el actual Campeón Internacional, «The Alpha» Konosuke Takeshita. Se ha estado especulando con que será «The Aerial Assassin» Will Ospreay o Mark Davis.

► El compañero misterioso

De momento, el mismo Ricochet se pronuncia así en X:

“Voy a hacer esto corto y dulce porque siento que ya he dicho todo lo que necesito decir sobre Takeshita y, honestamente, sobre toda la familia de Don Callis. Pero Takeshita y Kyle Fletcher, vi su pequeño video, vi su promo, retándome a una lucha de parejas y diciendo que puedo elegir a cualquiera que quiera como compañero. Bien, ahí es donde se equivocaron. Ya tengo a alguien en mente, y no creo que les vaya a gustar mucho. Honestamente, tienen suerte de que estoy aquí en Japón, porque eso les compró un par de días antes de la paliza que están a punto de recibir. Así que sí, estaré allí el miércoles con mi compañero de equipo, listo para darles una buena paliza. Recuerden, al igual que Don Callis, la venganza es una perra».

También cabe mencionarse que se ha ofrecido Donovan Dijak:

«Hola Ricochet, soy Donovan Dijak. La última vez que me viste, era T-Bar (perdón por todo lo de Retribution). De todos modos, vivo a unos 26 minutos de esta arena, así que si quieren ahorrar en gastos de viaje o lo que sea, podría ser su compañero sorpresa. Probablemente iría en mi propio coche, y la gasolina solo costaría como $9 o algo así, así que sin problema. Pero es miércoles, así que mis hijos se acuestan a las 7 p.m. y normalmente soy yo quien los acuesta, pero como dije, solo son 26 minutos de camino, así que no debería ser un problema, a menos que seamos la primera lucha. Aunque probablemente no debería ser la primera, ¿verdad? Porque tú eres una gran estrella y los otros chicos son grandes estrellas, y yo también soy bastante conocido, además es como una aparición sorpresa y sería en mi ciudad, así que sería emocionante, tal vez debería ser el evento principal. No sé, solo estoy pensando en voz alta. Así que, si te parece buena idea, mándame un mensaje de texto, ya hemos hablado antes, así que tienes mi número, o un DM, cualquiera funciona. Si no, no pasa nada; sé que es con poca anticipación y puede que ya tengas a alguien en mente. De hecho, estoy algo adolorido porque he estado luchando bastante últimamente, así que un poco de descanso no me vendría mal, jaja. Pero bueno, de cualquier forma avísame. Espero que todo esté bien y buena suerte en tu lucha de parejas».

Hi @KingRicochet, this is Donovan Dijak, last time you saw me I was T-Bar (sorry about the Retribution stuff) anyways I live about 26 minutes away from this arena so if you guys want to save on travel costs or whatever then I could definitely be your mystery partner. I’d probably… https://t.co/Dp1y7ksR23 — DONOVAN DIJAK (@DijakFYE) November 4, 2024