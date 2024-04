Ricochet no estará luchando en WrestleMania 40 pero la noche antes sí lo hará en la batalla campal en honor de André el Gigante en WWE SmackDown. Si puede conseguir la victoria será sin duda una buena noticia para él, una más dentro de la racha positiva en la que se encuentra tras haber derrotado a Ivar en Raw.

► Ricochet, en honor de André el Gigante

«Es muy divertido. Durante las últimas semanas, todos han estado preguntándose qué pasa por mi mente. Tú, Cathy, o Byron. Han estado queriendo saber qué tiene que decir Ricochet. Es gracioso porque durante los últimos meses, a nadie realmente le importaba lo que Ricochet tenía que decir. Pero ahora que tengo estas cuatro victorias seguidas, todos quieren saber qué pienso. Es gracioso. Sí, me siento confiado, y por supuesto, este viernes tenemos el Battle Royal Memorial de Andre the Giant. Supongo que en esta empresa, para tener éxito, tienes que tener cierta confianza. Así que este viernes, voy a hacer lo que hace Ricochet. Voy a ser el punto culminante de la noche. Voy a presentarme, voy a destacar, y luego me iré a casa.

«Para ser honesto, realmente no sé. Realmente no lo pensé así. Pero si estás preocupado por todos, si estás preocupado por las personas a las que venciste, o estás preocupado por esto o aquello, realmente no vas a sobrevivir en esta empresa. Especialmente no en un Battle Royal, donde realmente, cualquiera puede ganar. Dicho esto, no lo sé. De hecho, eso lo hace más divertido para mí. Estar en desventaja hace que sea más divertido para Ricochet porque toda su carrera, ha estado en desventaja, como a la gente le gusta pensar. Entonces, como dije, este viernes, voy a presentarme, voy a destacar, y luego probablemente llevaré a Sam a una buena cena después de ganar el Battle Royal Memorial de Andre the Giant», dice Ricochet en Raw Exclusive.

► El menú de WrestleMania 40

