Ricochet evalúa el éxito de Samantha Irvin en WWE

Poco a poco Samantha Irvin se ha ido ganando su sitio en WWE como anunciadora. ¿Cómo ha visto y está viendo Ricochet su éxito? The One And Only estuvo hablando de esta cuestión relativa a su pareja sentimental recientemente en Fightful, donde también se señaló como uno de los luchadores más fuertes de la compañía –«[…] No puedo hacer realmente tanto en esta empresa, pero definitivamente intento aprovechar mi fuerza porque siento que, en relación a mi peso, estoy entre los tipos más fuertes de la empresa […]», dice- y donde además echó la vista atrás para acordarse de la belleza de Lucha Underground: «[…] Creo que cualquier cosa que quisiéramos que sucediera, tratábamos de hacerla realidad porque estábamos tratando de hacerlo tan diferente y loco como fuera posible, ya sabes, al estilo de Lucha Underground […]».

► El éxito de Samantha Irvin

«Quiero decir, se siente genial poder verla, también es una creadora, una artista, un personaje. Es muy divertida. Le encantan los sonidos, la música y los sonidos específicamente. Ya sea música o canto o lo que sea, le encanta hacer que los sonidos sean diferentes. Especialmente en la lucha libre, hay tantos personajes. Así que simplemente trata de escuchar la canción con la que el personaje sale y percibir la energía que el personaje trae. Luego, representa lo que ese personaje es. Así que es genial verla recibir algunas oportunidades, y luego, realmente valieron la pena porque le encanta.

«Absolutamente le encanta. Solo quiere que todos lo hagan mejor. Quiere que la empresa crezca. Ver la recepción que está teniendo de la gente, creo que pueden sentir la pasión. Pueden sentir cuánto lo amas de verdad. No está tratando de salir allí, armar un escándalo y hacerse notar. No está haciendo nada de eso. Solo intenta hacer que todo sea mejor. Creo que la gente realmente lo está viendo porque realmente lo vive como si fuera una fan observando. Así es como lo percibe. Entonces, que la gente la acepte tan bien y le dé tantos elogios, es increíble».

Samantha Irvin Announcing history pic.twitter.com/EWXcLShRgo — Sonya Bayley – WWE Fan 🐑🌈 (@SDevilleLive) September 11, 2023