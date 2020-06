A pesar de que su último año en el imperio de Vince McMahon no ha sido el mejor de su carrera en la lucha libre, Ricochet estará en WWE 365. Este show de WWE Network se centra en hacer un repaso a los trescientos sesenta y cinco días anteriores de una Superestrella en concreto. En este caso de quien fuera Campeón de Norteamérica NXT o Campeón de Estados Unidos WWE. Es curioso porque precisamente en los últimos doce meses, quizá no hace falta irse tan atrás, su momentum ha ido en caída libre; hasta el punto de que cuatro de sus últimas cinco luchas fueron en Main Event.

► Ricochet estará en WWE 365

Pero de todas maneras la empresa de lucha libre ha estado filmando todo lo que ha vivido el veterano luchador en este lapso de tiempo. Puede adelantarse que no será un episodio tan especial, tan emocionante, como los anteriores: Kevin Owens, AJ Styles, Alexa Bliss y Seth Rollins. Son cuatro de los nombres más exitosos no de último año sino de la última década en el imperio. Aún así, será un capítulo interesante del programa.

An incredible year for @KingRicochet takes center stage THIS SUNDAY on an all-new #WWE365! pic.twitter.com/iKAUMG11ct — WWE Network (@WWENetwork) June 29, 2020

"¡Este domingo, en un nuevo episodio de WWE 365, nos centraremos en el increíble último año de Ricochet!".

En cuanto a lo que ha hecho en el último año Ricochet... Fue monarca estadounidense durante un mes, enfrentó a Brock Lesnar por el Campeonato WWE o formó parte del King of the Ring 2019. Para una Superestrella que está comenzando su carrera en la empresa no está mal pero para un luchador consagrado en todo el mundo es prácticamente una broma. Esperemos que los siguientes 365 días sean mejores.