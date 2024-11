Ricochet: «El título de AEW no es mi prioridad»

Ricochet viene de una oportunidad por el Campeonato Internacional (Konosuke Takeshita) y participará en el Continental Classic por el Campeonato Continental (Kazuchika Okada) de AEW. Así mismo, tiene en el punto de mira también el Campeonato Mundial (Jon Moxley). Pero ganar títulos no es el principal objetivo del «One and Only».

Embed from Getty Images

«Lo que quiero lograr es simplemente seguir construyendo el currículum de Ricochet, seguir dándole al público algo divertido de ver. Obviamente, vine a AEW porque quiero ser campeón. Quería ser el Campeón Internacional. Eso no sucedió… todavía, pero sucederá. Quiero ganar el Continental Classic. Quiero ser el Campeón de AEW. Quiero ser Campeón en Parejas. Obviamente, esos son objetivos que creo que todo luchador debe tener. Pero para mí, nuevamente, he estado haciéndolo por tanto tiempo que ahora quiero contar buenas historias. Quiero darle al público un buen producto. Quiero crear arte que perdure y del que la gente hable. Realmente, al final del día, ese es mi principal objetivo: crear arte. Arte que dure toda una vida, y ya sea un momento específico con un movimiento, un combate, una historia, una promo, lo que sea, solo quiero seguir haciendo arte que perdure», comenta el volador en WGN Radio 720.

Be sure to watch the special Thanksgiving Eve edition of #AEWDynamite LIVE COAST TO COAST TONIGHT at 8pm ET/7pm CT/5pm PT on @TBSNetwork! pic.twitter.com/WDotk6oUcl

— All Elite Wrestling (@AEW) November 27, 2024