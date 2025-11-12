Ricochet: «El mayor desafío de toda mi carrera…»

El «One and Only» de AEW Ricochet habla sobre el mayor desafío de su carrera, su próximo objetivo, su lado más agresivo y mucho más.

► En palabras de Ricochet

Aliarse con Gates of Agony

«En este momento, en el clima actual de AEW, tienes a los Ops, al Hurst Syndicate, a los Death Riders, todos estos grupos. Y no solo facciones, sino facciones compuestas por tipos grandes, fuertes, imponentes. Así que pensé: para avanzar un poco más aquí en AEW, ¿por qué no tener un poco de apoyo yo también? ¿Por qué no tener un par de figuras imponentes detrás de mí que me ayuden en mi búsqueda del oro?«.

Objetivos en AEW

«El objetivo es el oro. Desde que llegué a AEW, mi meta siempre ha sido conseguir campeonatos. Siento que, por culpa de la familia Don Callis, no lo he logrado todavía. Yo ya debería tener un campeonato, especialmente contra Will Ospreay, si no fuera porque Takeshita tuvo que meterse. Así que ya debería tener oro, pero por culpa de estos grupos, no tengo ninguno ahora mismo. Pero ese sigue siendo el objetivo: tener oro alrededor de mi cintura. Siempre ha sido el objetivo: ser campeón».

Sobre lo que viene

«Ahora mismo no hay nada que me detenga. Mañana voy a salir y voy a ganar el Casino Gauntlet. Y a partir de ahí, voy a usar todo lo que tengo preparado para llegar a donde quiero estar. Mañana será el comienzo de eso, sin duda».

Su mayor desafío en la lucha libre

«El mayor desafío ha sido mi tamaño. Llevo luchando desde 2003, casi 22 años, y si tuviera un dólar por cada vez que alguien me dijo “eres muy pequeño, nunca vas a llegar”, ya sería rico. Pero eso me dio ese chip en el hombro, esa motivación para demostrar lo contrario. Y crecí viendo a gente como Rey Mysterio, Amazing Red, AJ Styles… todos ellos cambiaron el panorama para luchadores como yo o como Will Ospreay, para que pudiéramos ser nombres reconocidos.Así que mi mayor reto ha sido que me subestimaran. Pero demostrar que están equivocados, eso es lo mío».

Su lado más agresivo

«Lo que vieron con Swerve y con Mark Brisco fue solo el comienzo. Swerve empezó eso, pero esa furia siempre ha estado dentro de mí. Ya lo vieron en Double or Nothing cuando mandé a Mark Brisco al hospital en una ambulancia. La gente piensa que Ricochet es un tipo alegre, pero si me empujas lo suficiente, vas a ver mi lado oscuro. Swerve y Mark Brisco ya lo vieron. Y con estos tipos detrás de mí (Gates of Agony), puede que aún no haya mostrado todo lo que tengo dentro».