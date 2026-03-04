Como informamos este lunes, Ricochet tiene previsto hacer su regreso a RevPro en poco más de dos semanas, cuando, acompañado de Kaun y Toa Liona, se enfrente a los Flying Bryant Brothers formando parte del evento High Stakes; donde también luchará Mercedes Moné.

Y ahora tenemos conocimiento del siguiente periplo «indie» de Ricochet, quien sin tener que dejar los Estados Unidos de América, pondrá sobre la mesa el Campeonato Nacional AEW ante Sidney Akeem bajo los focos de WrestlePro X, cita con la que dicha promotora prepara los festejos por su décimo aniversario el próximo 4 de abril, desde el Rec Center de Rahway (New Jersey, EEUU).

Akeem, conocido por su etapa en WWE (compitiendo como Reggie, Reginald y SCRYPTS), ya sabe lo que es luchar contra Ricochet, si bien este único duelo, único precedente entre ellos, allá por 2021, terminó sin resultado tras una interferencia. El otrora Campeón 24/7 siempre se ha confesado admirador del trabajo de Ricochet, teniéndolo de inspiración a la hora de convertirse en luchador.

NJPW The New Beginning USA, hace menos de una semana, albergó la más reciente defensa de Ricochet. Se desconoce si el líder de The Demand deberá afrontar compromiso titular en Revolution 2026, evento que llegará antes que WrestlePro X, por lo que puede que ya no ostente su oro para entonces.

► WrestlePro X: cartel anunciado

Aparte de Ricochet, habrá importante representación de AEW en WrestlePro X, show que presenta provisionalmente este menú.

CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) vs. Sidney Akeem

Max Caster vs. Anthony Bowens

CAMPEONATO DE PAREJAS WRESTLEPRO Y CAMPEONATO DE PAREJAS AWESOME CHAMPIONSHIP WRESTLING, GANADORES SE LO LLEVAN TODO: Sent 2 Slaughter (Dan Maff y Shawn Donavan) (c) vs. The NOW (Hale Collins y Vik Dalishus) (c)

Scotty 2 Hotty y Keagan Garland vs. The Revolvers Chamber (Alex Reiman y Brandon Downey)

Jay Lethal, Kaun y Toa Liona competirán

🚨 AEW National Championship to be defended at WrestlePro X 🚨



AEW National Championship

Ricochet (c) vs Sidney Akeem



Two of the most explosive, gravity-defying athletes in the world collide for the AEW National Championship. Don’t blink because you will miss something unreal! pic.twitter.com/WrvEjRzrdG — 𝗪𝗿𝗲𝘀𝘁𝗹𝗲𝗣𝗿𝗼 (@WrestlePro) March 3, 2026