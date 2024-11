Ricochet da detalles de la salida de Samantha Irvin de WWE

Samantha Irvin sorprendió a la lucha libre en octubre cuando anunció su salida de WWE. Su prometido, Ricochet, luchador de AEW, cuenta más de su decisión.

► El adiós de Samantha Irvin a WWE

«No», dijo cuando Chris Van Vliet le preguntó si la partida de su salida tenía algo que ver con la de ella. «Ella ha estado hablando de eso desde hace tiempo, incluso antes de que surgiera lo mío. Creo que sucedió en WrestleMania (40). Para ella, ser anunciadora solo debía ser el primer paso en WWE. Antes que nada, es una fan. Creció con esto. Su papá y sus hermanos lo veían. Por supuesto, ella es una artista, así que su tiempo actuando y viajando por el mundo la llevó a una posición donde Mark Henry la encontró y dijo: ‘Esta chica es increíble, la necesitamos para algo’».

«Creo que ser anunciadora solo debía ser la puerta de entrada. Quería ser un personaje. Es lo que ha sido toda su vida. Ha estado actuando en escenarios toda su vida. Club de drama, actuación en escenarios, viajar por el mundo y actuar. Eso era lo que esperaba. Cuando llegó WrestleMania, fue como, ‘Este es el nivel más alto al que voy a llegar’. Es una artista. Es difícil de explicar. Cuando eres solo una artista anunciando, recibía críticas porque dijo que no disfrutaba ser anunciadora. Le gustaba hacer que la WWE Universe sintiera emociones y usar su voz para ayudar a promover y hacer avanzar a la compañía. Es solo un ejemplo, es como si tuvieras a Mariah Carey, pero solo como anunciadora de ring».

«Al final del día, ella ama y respeta el puesto, y ama y respeta la lucha libre, pero quería ser como Paul Heyman, una mánager o algo así. Siento que rompió con la tradición, y creo que por eso la gente está molesta. ¿Cuánto tiempo estuvo Fink [Howard Finkel] en esto? Lilian (García), Justin Roberts. El hecho de que ella solo lo hizo por cuatro años y se dio cuenta, ‘esto no es para lo que nací. Esto no es lo que amo hacer’.»

«Dijo, ‘Sinceramente, es mi culpa. No sé cómo cambiar esa parte’. Estoy usando estos nombres solo como ejemplos, teníamos a Whitney Houston, pero ella solo es una anunciadora de ring. Hacía pequeños jingles, ‘American Nightmare Cody Rhodes’. Trataba de sincronizarlo con la canción y el ritmo. Intentaba unirlo todo porque es una artista y música, es lo que hace naturalmente. No es solo una anunciadora. No es una falta de respeto a eso, simplemente no es lo que naciste para hacer y amar.»

«Al final, ella quiere hacer otras cosas aparte de ser anunciadora de ring. Simplemente no quería que la etiquetaran como solo una anunciadora. Poder cantar el himno nacional y cosas así le ayudaron a mostrar otros talentos, pero es la actuación en el escenario lo que ama. Ha estado haciéndolo toda su vida. Ya sea aquí, en una película o en un programa de televisión, ella siente que eso es lo que quiere hacer algún día.»

