Ricochet anuncia una nueva lucha fuera de AEW

All Elite Wrestling es la casa que Ricochet ha encontrado en la lucha libre después de abandonar la WWE pero también aprovecha sus oportuniudades fuera de ella. Por ejemplo, el 23 de marzo derrotó a Rich Swann en el evento independiente FSW Mecca X: Beynefit For Bey de la promotora Future Stars Of Wrestling.

Is this the beginning of a new partnership between @KingRicochet and the Gates of Agony, @ToaLiona and @thekaun? Watch #AEWCollision on TNT & MAX pic.twitter.com/AiGxKAc88l — All Elite Wrestling (@AEW) June 27, 2025

► Ricochet luchará en House of Glory

Ahora, House of Glory anuncia un próximo combate del «One and Only»:

¡RICOCHET REGRESA A HOG CON ALTA INTENSIDAD EN NYC!

Los directivos de House of Glory (HOG) han anunciado un gran regreso para High Intensity, en vivo desde el NYC Arena el viernes 1 de agosto. Quien regresa a HOG y hace su primera aparición en el circuito independiente desde 2017 es la superestrella de AEW: ¡RICOCHET!

El evento se transmitirá en vivo por TrillerTV+.

«The One and Only» hace una rara aparición independiente y regresa a House of Glory. Ricochet fue Campeón Mundial de HOG en 2014 y tuvo muchas batallas legendarias contra figuras como AJ Styles. Tras haber sido campeón en todo el mundo, uno de los mejores luchadores de la actualidad vuelve a HOG.

¿Quién se atreverá a enfrentarse a la superestrella de AEW? Los directivos de HOG están deliberando y anunciarán a su oponente en las próximas semanas.

High Intensity es el evento más importante del año de HOG. El evento del año pasado fue encabezado por un clásico instantáneo entre Swerve Strickland y Amazing Red. ¡El fin de semana más grande de lucha libre en Nueva York ahora es aún más grande!

Las entradas ya están disponibles en HOGWrestling.net. La admisión general comienza en $25 dólares. El evento está programado para comenzar a las 8 PM EST.

También confirmados hasta ahora:

Lucha por el Campeonato Femenino de HOG : Indi Hartwell (C) vs. Priscilla Kelly

Campeón Mundial de HOG : Charles Mason

Campeón Crown Jewel de HOG : Zilla Fatu

Campeones en Pareja de HOG : Mane Event (Midas Black & Jay Lyon)

Campeón Peso Crucero de HOG: Infamous

Sigue las redes sociales de HOG para futuros anuncios.

El NYC Arena, ubicado en Jamaica, Queens, es de fácil acceso mediante MTA, LIRR, y hay estacionamiento limitado en la calle disponible.

After almost a decade of conquering the wrestling industry, the first ever House of Glory Champion, Ricochet, makes his return to HOG Friday August 1st at #HighIntensity !!! @KingRicochet 🎟️ TICKETS AVAILABLE NOW:https://t.co/Qm9OrywV8i pic.twitter.com/BVYtfhfFbj — House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) July 2, 2025