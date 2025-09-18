Ricochet: «AEW es más accesible que WWE»

Ricochet repasa su salida de WWE, su llegada a AEW, la confianza que ha ganado, cómo evita lesiones, su relación con Tony Khan y la competencia entre compañías. «The One and Only» se redescubrió a sí mismo en la casa Élite después de haber tenido una carrera como Superestrella que no se puede decir que no fuera exitosa, aunque él, la propia empresa y lols fanáticos seguramente coincidan en que podría haberlo sido más.

► En palabras de Ricochet

Cambio de WWE a AEW

“Siempre estaba en televisión y luchaba contra grandes estrellas, pero nunca tuve el apoyo de WWE. Ahora la compañía respalda lo que hago, lo que digo y las reacciones que genero. Eso me da un impulso extra de confianza.”

Firma y debut en AEW

“La meta no era llegar, ser campeón de inmediato y dominar. Era llegar, tener buenas luchas, mostrar que Ricochet sigue rindiendo, luego evolucionar en mi personaje.” “Siempre estaba destinado a volverme heel. Había otros planes antes de debutar, pero como todo estaba funcionando bien en solitario, lo dejamos así. Algunas cosas se planean, otras simplemente fluyen.”

Estado físico y prevención de lesiones

“Lo más doloroso es levantarme algo rígido por las mañanas. Trabajo con un entrenador personal tres veces a la semana, uso los servicios médicos de AEW y recibo masajes regularmente. Me mantengo dentro de lo que sé que puedo hacer y evito movimientos que puedan ser peligrosos para mi cuerpo.”

Relación con Tony Khan y ambiente en AEW

“Nos íbamos a reunir para hablar de negocios, pero pasamos tres horas conversando sobre lucha, cine y cultura pop. Ahí supe que iba a ser un gran ambiente.” “AEW da la posibilidad a familias que no pueden costear WWE de venir a nuestros shows y disfrutar un nuevo tipo de acción y personajes.”

Competencia con WWE

“En la historia de la lucha siempre nos enseñaron a despreciar a las otras compañías, pero la competencia es buena. Yo crecí viendo WWF, WCW, luego ECW y New Japan. Nunca vi problema en disfrutar de todas.” “Cuando The Rock empezó a hacer películas, muchos se enojaron. Yo simplemente fui al cine a verlas. La competencia es bienvenida, y me alegra que AEW exista para competir.”