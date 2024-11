Ricochet es uno de los participantes de la edición 2024 del torneo Continental Classic de AEW. No faltarán quienes lo vean como uno de los favoritos para salir victorioso pero en realidad no empezó bien ya que en la primera jornada fue derrotado por Claudio Castagnoli.

► Bueno para los torneos

Aún así, todavía queda mucho por descubrirse en la competencia y «The One and Only» va a tener muchas oportunidades de sacar lo mejor de esta oportunidad. No sería la primera vez que lo hace y eso recuerda a todos en recientes declaraciones a CHGO Sports:

«Es gracioso porque incluso con mis combates en general, tal vez incluso los combates de Ospreay, es como si la gente los amara muchísimo o los odiara [risas]. No hay un ‘estuvo bien.’ Es, o ‘Eso fue increíble,’ o ‘Eso apestó.’ Pero creo que eso es genial, me encanta. Pero el Continental Classic, creo que tenemos muchas posibilidades en esto, y realmente es un poco incierto porque en nuestra liga, la Liga Dorada, tienes a tantos chicos que se destacan, y luego en la Liga Azul, tienes a tantos chicos que también pueden destacarse. Creo que va a ser emocionante. El Continental Classic fue otra cosa de la que quería ser parte al llegar a AEW, al verlo el año pasado, y todos saben que Ricochet es bastante bueno en los torneos, yo soy bastante bueno en los torneos, así que esto es solo otro torneo, junto con el Battle of Los Angeles, Best of Super Junior, el King of Gate de Dragon Gate, podría seguir mencionando torneos que he ganado. Así que esto solo va a ser otro logro en la larga lista de logros que tiene Ricochet».

